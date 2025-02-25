Лавров рассчитывает на скорое начало строительства ж/д ветки Решт-Аштара

Для этой цели будет предоставлен российский экспортный кредит

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Москве рассчитывают, что в ближайшее время начнется строительство железнодорожной ветки Решт-Аштара, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы выразили удовлетворение тем, что все те шаги, которые требуется предпринять перед началом строительства железнодорожной ветки Решт-Астара, иранские друзья предпринимают", - сказал он во вторник в Тегеране по итогам переговоров со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи.

Лавров подчеркнул, что "участок Решт-Астара позволит сделать очень важный шаг, поскольку является частью необходимой для полноценного запуска международного транспортного коридора Север-Юг".

По словам министра, "рассчитываем, что в самое ближайшее время это строительство начнется, и для этой цели будет предоставлен российский экспортный кредит".

Кроме того, Лавров выразил надежду, что "в самые ближайшие месяцы будут определены сроки проведения заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (между Россией и Ираном - ИФ)".

"Контакты у нас продолжаются и в многостороннем формате, прежде всего в контексте получения Ираном статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе", - подчеркнул глава российского МИД.

"Мы ожидаем в самое ближайшее время вступления в силу межправительственного соглашения между членами ЕврАзЗЭС и Исламской Республикой Иран о свободной торговле", - отметил он.

Российский министр также отметил: "Говорили, конечно же, мы и о региональных, международных проблемах. И Россия, и Иран выступают за то, чтобы любые кризисы рассматривались исключительно на основе устава ООН, на основе его принципов".

"Мы отметили неприемлемость применения односторонних экономических санкций и в этой связи продолжим предметную целенаправленную работу с тем, чтобы минимизировать негативный эффект этих незаконных ограничений на экономики наших стран", - подчеркнул Лавров.

"Условились о конкретных направлениях и дальнейшей координации наших шагов в рамках ООН. Решили наращивать наше взаимодействие по линии ШОС, по линии БРИКС, где теперь Иран является полноценным участником", - сказал глава МИД РФ.