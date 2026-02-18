Поиск

"Росатом" запустит первый блок АЭС "Руппур" в Бангладеш до конца года

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - "Росатом" приближается к началу пусковых работ на АЭС "Руппур" в Бангладеш, ввод в эксплуатацию первого энергоблока планируется до конца 2026 года, рассказал изданию "Страна Росатом" гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

По его словам, все работы на станции идут в соответствии с установленными сроками.

"Бангладешская станция, первый блок, уже был практически готов к началу пусковых работ. И здесь (многое - ИФ) будет зависеть теперь от эксплуатирующей организации, от бенгальского регулятора", - говорил в январе Лихачев.

В комментарии "Стране Росатом" глава компании также отметил, что "Росатом" обеспечит поддержку проекта на всем жизненном цикле - от поставки топлива и подготовки персонала до технического обслуживания и решений по обращению с отработавшим топливом.

АЭС в Бангладеш будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью 2400 МВт.

