Госдума ратифицировала изменения в кредитные соглашения по строительству АЭС "Руппур"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник ратифицировала изменения, внесенные в четыре российско-бангладешских межправительственных кредитных соглашения, которые касаются строительства атомной станции в Бангладеш.

Документ № 1136819-8 правительство внесло в парламент в январе.

"Протоколы были подписаны в целях преодоления сложностей, которые возникли с расчетами в недружественных валютах по ранее предоставленным Бангладеш государственным кредитам", - сказал депутатам замминистра финансов Владимир Колычев. В протоколах согласован новый механизм расчетов, урегулированы вопросы с просроченной задолженностью и ее погашение в увязке с отказом от штрафных санкций, также продлен период использования кредита до 2027 года.

"Благодаря указанным межправительственным договоренностям уже в прошлом году удалось обеспечить поступление в федеральный бюджет суммы, эквивалентной $459 млн", - добавил Колычев.

Первый зампред комитета по международным делам Светлана Журова уточнила, что предлагаемые изменения касаются условий предоставления Россией государственного экспортного кредита для финансирования строительства АЭС "Руппур". "На данный момент это крупнейший объект российского атомно-энергетического присутствия в Южной Азии", - отметила депутат.

"Руппур" - первая атомная станция в Бангладеш, строится "Росатомом" (два энергоблока ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт). Россия в 2016 году подписала с Бангладеш межправсоглашение о предоставлении государственного экспортного кредита в размере до $11,38 млрд на строительство АЭС . Кредит покрывает до 90% стоимости проекта, общая стоимость которого составляет $12,6 млрд. Погашение кредита рассчитано на 30 лет, выплаты должны начаться в марте 2027 года.