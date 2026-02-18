Поиск

Минфин 18 февраля разместил рекордный за последние три месяца объем ОФЗ

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 18 февраля разместило на двух запланированных первичных аукционах рекордный за последние три месяца (с 12 ноября 2025 года) объем облигаций федерального займа - на сумму 327,473 млрд рублей по номиналу.

В результате общий объем размещения гособлигаций с начала 2026 года достиг 756,68 млрд рублей по номиналу, что составляет 63% от квартального плана в размере 1,2 трлн рублей. Таким образом, для достижения запланированного уровня размещения за оставшиеся до конца первого квартала 5 аукционных дней Минфину необходимо продать ОФЗ на общую сумму 443,32 млрд рублей по номиналу (в среднем по 88,66 млрд рублей за день), что является вполне выполнимой для министерства задачей.

В ходе первого аукциона, состоявшегося 18 февраля, Минфин разместил рекордный для одного аукциона объем облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) - на сумму 255,197 млрд рублей по номиналу. Ранее все большие объемы размещений на первичных аукционах происходили за счет продажи облигаций с переменным купоном (ОФЗ-ПК).

Общий спрос на аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26254 с погашением 3 октября 2040 года составил 289,093 млрд рублей. Выручка от аукциона - 247,016 млрд рублей. Размещение проводилось в пределах доступного остатка. Средневзвешенная цена на аукционе составила 92,5204% от номинала, что соответствует доходности 14,73% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 92,368% от номинала, что соответствует доходности 14,75% годовых.

На втором аукционе, где размещались ОФЗ-ПД серии 26245 с погашением 26 сентября 2035 года, были проданы бумаги на сумму 72,276 млрд рублей по номиналу при спросе 118,274 млрд рублей. Выручка от аукциона - 67,101 млрд рублей. Размещение проводилось в пределах доступного остатка. Средневзвешенная цена на аукционе составила 88,4338% от номинала, что соответствует доходности 14,75% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 88,401% от номинала, что соответствует доходности 14,75% годовых.

