Росстат отметил замедление подорожания огурцов и ускорение - моркови

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - С 10 по 16 февраля огурцы в рознице подорожали на 0,9%, сообщил Росстат.

Рост цен существенно замедлился. Неделей ранее он составлял 5,2%. В то же время ускорился рост цен на морковь - до 2,4% с 1,7% на предыдущей неделе. Этот показатель стал самым высоким на плодоовощном рынке на минувшей неделе.

В целом фрукты и овощи подорожали на 0,7% (на 1,7% неделей ранее). Так, цены на картофель выросли на 1,1% (на 1,4%), капусту - на 0,5% (на 1,1%), бананы - также на 0,5% (на 0,3%), лук - на 0,4% (не менялись), помидоры - также на 0,4% (на 1,3%), яблоки - на 0,3% (на 0,5%), свеклу - на 0,1% (на 0,9%).

В результате с начала года рост цен на огурцы составил 43,3%, помидоры - 20,4%, морковь - 12,9%, картофель - 12,6%, капусту - 9,4%, свеклу - 7,8%, лук - 5,8%, яблоки - 5,4%, бананы - 3,6%.