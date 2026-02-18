В России инфляция с 10 по 16 февраля составила 0,12%

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В России инфляция с 10 по 16 февраля 2026 года составила 0,12% после 0,13% с 3 по 9 февраля и 0,2% с 27 января по 2 февраля, сообщил Росстат. С начала месяца рост цен к 16 февраля составил 0,32%, с начала года - 1,95%.

В январе инфляция составила 1,62% и оказалась значительно ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 1,96%.

С 10 по 16 февраля 2026 года рост цен на плодоовощную продукцию составил 0,7% (после роста на 1,7% с 3 по 9 февраля), в том числе на морковь - 2,4%, картофель - 1,1%, огурцы - 0,9%, капусту и бананы - 0,5%, лук и помидоры - 0,4%, яблоки - 0,3%.

С 10 по 16 февраля существенно выросли цены на яйца куриные - на 3,4%, баранину - на 2,7%, колбасы - на 0,5%, говядину и водку - на 0,4%.

Снизились цены на молоко - на 0,5%, мясо кур, масло сливочное и сметану - на 0,4%.

Среди непродовольственных товаров существенно снизились цены на электропылесосы - на 1,7%, смартфоны - на 0,6%, телевизоры - на 0,5%.

Цены на автомобильный бензин с 10 по 16 февраля выросли на 0,1%, на дизельное топливо - практически не изменились.

Среди услуг значительно выросли цены на поездки на отдых в ОАЭ - на 8,6%.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию на 16 февраля на уровне 5,85%, сказано в обзоре "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 10 по 16 февраля 2026 года инфляция замедлилась до 0,12%. На продовольственные товары темпы роста цен снизились до 0,15% (с 0,24% неделей ранее), в том числе на плодоовощную продукцию - до 0,65% (с 1,67%), на остальные продукты питания рост цен сохранился на уровне прошлой недели (0,1%). В сегменте непродовольственных товаров цены не изменились (0,00% после роста на 0,09% неделей ранее), в секторе наблюдаемых услуг - выросли на 0,27% (после 0,03% неделей ранее)", - говорится в докладе Минэкономразвития.

Банк России 13 февраля снизил ключевую ставку с 16% до 15,5%.

В этот раз, снизив ставку, ЦБ одновременно смягчил сигнал. "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - заявил ЦБ. Также регулятор убрал упоминание продолжительности из фразы о поддержании жестких денежно-кредитных условий.

ЦБ также 13 февраля повысил прогноз по инфляции в 2026 году до 4,5-5,5% с 4-5%, ожидает возвращение инфляции к таргету в 4% в 2027 году.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, по инфляции в 2026 году составляет 5,4% (вырос с 5,1% по опросу в конце декабря), в 2027 году - 4,5%.