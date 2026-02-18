Поиск

Цены производителей на бензин в январе упали на 18,3%

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В России в январе цены производителей на бензин продолжили снижаться, сократившись на 18,3% после понижения на 11,6% в декабре и на 9,6% в ноябре 2025 года, сообщил Росстат.

До этого цены производителей на бензин росли на 4,4% в октябре, на 4,7% в сентябре, на 11,7% в августе, на 13,8% в июле, на 7,5% в июне, на 10,5% в мае, на 2,2% в апреле и снижались в предыдущие шесть месяцев.

Потребительские цены на бензин в России в январе 2026 года вернулись к росту, повысившись относительно предыдущего месяца на 1,35% после снижения в декабре 2025 года на 0,43% и в ноябре на 0,85%, сообщал ранее Росстат.

Как сообщалось, по итогам 2025 года цены производителей на бензин выросли в стране на 15,4%.

Росстат
