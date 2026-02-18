Рубль в среду упал в паре с юанем, несмотря на уверенно растущую нефть

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Китайский юань заметно укрепился на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль упал при сниженной активности рынка, несмотря на уверенно растущую нефть.

На текущей неделе биржи Китая не работают, так как в стране отмечают Новый год по лунному календарю. Участники рынка находятся в ожидании уточняющей информации относительно итогов переговоров РФ, США и Украины, которые прошли 17-18 февраля в Женеве.

Курс китайской валюты в 19:00 составил 11,111 руб., что на 12,1 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ уменьшил официальный курс доллара с 19 февраля на 58,65 копейки, до 76,1524 руб., и опустил курс евро на 59,75 копейки, до 90,2683 руб.

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в январе 2026 года вырос на 1,9% по отношению к декабрю 2025 года, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте.

При этом индекс реального эффективного курса рубля к доллару увеличился в прошлом месяцев на 2,8%, к евро - на 2,3%, к юаню - на 1,6%.

Номинальный курс рубля к инвалютам в январе поднялся на 0,9%.

В 2025 году реальный эффективный курс рубля вырос на 28,0%, в 2024 году - снизился на 1,1%.

Российская делегация вылетела из Женевы в Москву после завершения очередного раунда переговоров по украинскому урегулированию, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Ранее глава российской делегации - помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что переговоры в Женеве были "тяжелыми, но деловыми", и сообщил, что следующая встреча состоится в ближайшее время.

Переговоры проходили в течение двух дней. По информации Кремля, в Женеве планировалось обсуждать более широкий круг вопросов, включая темы, связанные с территориальной проблематикой.

"Рубль в среду заметно опустился в паре с юанем, полагаем, что сегодня основное влияние на нацвалюту оказало отсутствие позитива по украинскому урегулированию. Нельзя сказать, чтобы рынок закладывал какие-то особые ожидания на переговоры в Женеве, однако на таком "тонком" рынке, который наблюдается сейчас из-за длительных новогодних каникул в Китае, котировки рубля довольно легко "сдвигаются" в ту или иную сторону", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

"Импульс ослабления рубля, вероятно, вызван исчерпанием очередного концентрированного заказа на продажу иностранной валюты. Подобные заявки в последние годы приводят к заметным изменениям курса рубля, так как с начала 2022 г., а в особенности после прекращения из-за санкций торгов на Мосбирже долларом и евро, наш валютный рынок стал менее ликвидным и более фрагментированным. Совокупность факторов в целом на среднесрочном горизонте складывается в пользу умеренного, но устойчивого ослабления рубля. В первую очередь это по-прежнему ограниченный приток инвалюты от экспорта, остающегося под давлением санкций и большого геополитического дисконта в ценах на поставляемое за рубеж сырье. В то же время спрос на валюту должен постепенно восстанавливаться вслед за импортом после просадки, традиционной для начала года. Однако более быстрому снижению курса рубля продолжит препятствовать повышенный объем продаж ЦБ инвалюты в рамках исполнения бюджетного правила", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть прибавляют более 3% на торгах в среду на опасениях разрастания конфликта на Ближнем Востоке.

Апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени дорожают на 3,01%, до $69,44 за баррель. Стоимость контрактов на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повышается к указанному времени на 3,22%, до $64,32 за баррель.

Накануне в Женеве прошел второй раунд переговоров Ирана и США. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что стороны обсуждали только вопросы, связанные с ядерной сферой.

При этом уже после начала переговоров во вторник Иран на несколько часов закрывал часть Ормузского пролива для проведения военных учений. Этот пролив является ключевым маршрутом для экспорта ближневосточной нефти.

В среду иранские СМИ сообщили, что ВМС Ирана и ВМФ России планируют совместные учения в Оманском заливе и на севере Индийского океана в четверг.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно понизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 18 февраля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за вторник поднялась на 10 базисных пунктов, до 15,12%. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев, напротив, в среду опустились на 2 базисных пункта, до 15,63%, 16,15% и 17,05% годовых соответственно.