Доля безналичных платежей в РФ по итогам 2025 года выросла до 88%

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Доля безналичных платежей в розничном обороте по итогам 2025 года выросла на 2,2 процентного пункта, до 88% с 85,8% в 2024 году, следует из данных ЦБ РФ.

Об этом заявила глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина журналистам в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах".

Доля безналичных платежей в IV квартале прошлого года выросла на 0,2 п.п. с 87,8% в III квартале 2025 года.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина 13 февраля говорила, что ЦБ будет оценивать влияние отмены льгот по НДС на обслуживание банковских карт, процессинг и эквайринг на структуру расчетов. "Говорить про возможный эффект от налоговых новаций на структуру расчетов - наличные/безналичные, насколько реализовались риски ухода в тень, еще преждевременно. У нас налоговые новации (действуют - ИФ) с 1 января, и, конечно, данных, на основании которых об этом судить можно, сейчас нет. Мы будем это отслеживать", - пояснила Набиуллина.

Закон, который с 1 января отменил действовавшее с 2006 года освобождение от НДС операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также услуг компаний, обеспечивающих передачу и обработку данных между участниками расчетов (процессинг и эквайринг), был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в конце ноября прошлого года.

Минфин в ноябре 2025 года сообщал, что ежегодные доходы бюджета от отмены льгот по НДС оцениваются примерно в 30 млрд рублей. По мнению министерства, это не нанесет серьезного ущерба развитию безналичных платежей.