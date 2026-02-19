Международные резервы России с 6 по 13 февраля увеличились на $8,6 млрд

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 13 февраля составили $806,1 млрд, сообщил Банк России.

На 6 февраля они составляли $797,5 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $8,6 млрд.

Международные резервы - высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.