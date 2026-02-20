Индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,3% в начале основной сессии

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже в пятницу умеренно подрос на фоне дорожающей нефти (фьючерс на Brent превысил $72 за баррель) из-за усиления риска военной эскалации вокруг Ирана, сдерживающим фактором для покупателей остается отсутствие прорыва в трехсторонних переговорах США-РФ-Украина по урегулированию конфликта. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли на 0,3%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2780,33 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1142,77 пункта (+0,3%); лидируют в росте акции "НОВАТЭКа" (+2%), АФК "Система" (+0,9%), ВТБ (+0,8%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 20 февраля, составляет 76,6405 руб. (+48,81 копейки).

Подорожали также акции "МТС" (+0,6%), "Роснефти" (+0,4%), "Полюса" (+0,4%), "ФосАгро" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "Группы компаний ПИК" (+0,3%), "Русала" (+0,3%), "ВК" (+0,3%), "Хэдхантера" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), Сбербанка (+0,2% и +0,2% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "Т-Технологии" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%).

Подешевели акции "Татнефти" (-0,4%), "НЛМК" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%).

Президент США Дональд Трамп вновь выразил уверенность в том, что украинский конфликт удастся завершить. "Мы закончили восемь войн, и я думаю, мы закончим девятую", - заявил Трамп в четверг на заседании Совета мира, говоря о конфликте на Украине.

Тем временем Трамп принял решение продлить на год режим чрезвычайной ситуации, предусматривающий действие ряда санкций против России, сообщается в документе, размещенном в американском Федеральном реестре. "Я продлеваю на год национальный режим ЧС, введенный указом 13660", - приводятся слова Трампа в документе.

Этот режим предусматривает продление ряда антироссийских санкций, введенных указами президентов США в 2014, 2018 и 2022 годах.

Режим ЧС в связи с украинскими событиями в США ввели в 2014 году. Тогда указ президента США Барака Обамы 13660, опубликованный 6 марта 2014 года, предполагал замораживание собственности "ряда лиц, причастных к развитию ситуации на Украине". Изначально речь шла о тех, кто способствовал присоединению Крыма к РФ. Затем, уже в годы первого президентства Трампа и президентства Джо Байдена, перечень подобного рода санкций в рамках данного режима несколько раз расширялся.

Комментарии аналитиков

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, попытки рынка акций подрасти пока неудачны в отсутствие явных позитивных драйверов и новых идей. Дорожающая нефть из-за ожиданий эскалации конфликта между США и Ираном пока не способна оказать должной поддержки российскому рынку акций. Американские СМИ прогнозируют удар по ядерным объектам Ирана уже в эту субботу.

Индекс МосБиржи продолжает консолидироваться в боковом диапазоне 2700-2800 пунктов. Более сильный уровень сопротивления находится на 2845 пунктах, а поддержка - на 2675 пунктах. При этом индекс не выходит за границы восходящего тренда, и возможно, собирается с силами, чтобы двинуться в сторону 3000 пунктов, считает Калачев.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Игоря Соколова, рынок акций продолжает топтаться на месте, ситуация кардинально не меняется - индекс МосБиржи продолжает колебаться в довольно узком боковике 2750-2800 пунктов. Обычно после длительной консолидации бывает сильный выход, но пока для этого драйверов не видно.

Нефть Brent накануне сумела преодолеть сильное сопротивление $70 за баррель, чего не случалось с августа прошлого года, а в пятницу цена уже превысила $72. Некоторые СМИ сообщили, что Штаты могут в эти выходные нанести удар по Ирану. Если этого не случится, то в понедельник нефть откатит назад. Поэтому переносить любые позиции по нефти через выходные очень рискованно, считает эксперт.

При этом высокие цены на нефть не оказывают серьезной поддержки российскому рынку акций из-за его инертности, высоких дисконтов на российские углеводороды, затрудненной логистики и неопределенности динамики самого сырья.

Проседают акции ВТБ, из которых уходит излишний оптимизм после слов главы кредитной организации о том, что с ЦБ идут непростые переговоры по размеру дивидендов, отметил Соколов.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич ожидает продолжения консолидации индекса МосБиржи в верхней половине диапазона 2700-2800 пунктов, в котором рынок движется более двух месяцев.

В акциях ВТБ игроки фиксируют прибыль после волны роста с конца января. Взгляд на бумаги банка остается оптимистичным, триггерами для продолжения роста могут стать отчетность за 2025 год, которая будет опубликована 25 февраля, и объявление параметров конвертации "префов", считает эксперт.

"Ожидаем продолжения движения индекса МосБиржи в верхней половине диапазона 2700-2800 пунктов, чему будет способствовать отсутствие триггеров для направленного движения. При этом основным сценарием продолжает оставаться выход вверх из сложившейся двухмесячной консолидации и подъем индекса МосБиржи в район 2850-2950 пунктов, однако для пробоя сопротивления на уровне 2800 пунктов пока не хватает новостных поводов", - считает Зварич.

В США накануне индексы акций снизились на 0,3-0,5% во главе с Dow, инвесторы оценивали протокол январского заседания Федеральной резервной системы и статданные по американской экономике.

Как стало известно в четверг, дефицит внешнеторгового баланса США в декабре увеличился на 32,6% относительно предыдущего месяца и достиг $70,3 млрд. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали, что он составит $55,5 млрд.

Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице в Штатах на прошлой неделе сократилось на 23 тыс. - до 206 тыс. Падение стало максимальным с ноября прошлого года.

Опубликованный протокол январского заседания американского ЦБ показал, что руководители Федрезерва не намерены спешить с дальнейшим смягчением денежно-кредитной политики. Большинство участников заседания дали понять, что хотели бы увидеть прогресс в замедлении темпа роста цен, прежде чем рассматривать дальнейшее снижение базовой процентной ставки.

При этом, как отмечается в документе, руководители ФРС обсуждали возможность ужесточения ДКП в случае сохранения высокой инфляции. Участники рынка видят нулевую вероятность подъема ставки в текущем году и рассчитывают на два снижения на 25 базисных пунктов каждое.

Азиатские рынки акций

В Азии в пятницу также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 2,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,7%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,3%).

Гонконгский рынок открылся в пятницу после нескольких дней выходных по случаю празднования Нового года по лунному календарю. Биржи материкового Китая остаются закрытыми.

Потребительские цены в Японии в январе 2026 года увеличились на 1,5% в годовом выражении, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций. Это минимальные темпы роста с марта 2022 года. В декабре 2025 года инфляция составила 2,1%.

Рост потребительских цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) в прошлом месяце замедлился до 2% с 2,4% в декабре. Динамика показателя совпала со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. Темпы роста являются минимальными с января 2024 года и соответствуют целевому уровню Банка Японии в 2%.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены сохраняют позитивный импульс после ралли в предыдущие дни, цена Brent обновила максимум с начала августа.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $72,01 за баррель (+0,5% и +1,9% в четверг), мартовская цена фьючерса на WTI - $66,78 за баррель (+0,9% и +1,9% накануне).

Рост котировок отражает премию за геополитический риск, возросшую из-за опасений военных действий США против Ирана. Последний контролирует Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых потоков нефти.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Иран не признает ряд "красных линий" президента Дональда Трампа. Он добавил, что тот может в итоге решить, что дипломатия исчерпала свой потенциал.

Трамп заявил в четверг, что у Ирана есть 10-15 дней для заключения соглашения с США по ядерной проблеме, в противном случае "произойдут очень плохие вещи". "Мы получим сделку тем или иным способом", - добавил он.

Члены Палаты представителей США на следующей неделе планируют проголосовать по проекту резолюции, согласно которой президент США не сможет проводить военные действия против Ирана без одобрения Конгресса, сообщил член Палаты представителей Ро Ханна.

Агентство Axios ранее сообщило со ссылкой на источники, что в случае неудачи в переговорах США могут предпринять продолжительную военную операцию, которая "будет больше похожа на полномасштабную войну".

По данным CBS News, американские военные могут быть готовы ударить по Ирану уже в эту субботу, если получат соответствующий приказ.

Кроме того, по данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 9,014 млн баррелей - максимальными темпами с недели, завершившейся 12 сентября 2025 года. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.