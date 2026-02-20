ЦБ сообщил, что зарубежные криптобиржи смогут работать в РФ через зарегистрированные здесь "дочки"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Зарубежные криптобиржи и обменники смогут работать на российском рынке по правилам, которые будут прописаны в соответствующем законе, через зарегистрированные в РФ "дочки", заявила директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева.

Банк России в конце декабря 2025 года сообщил, что направил в правительство концепцию регулирования криптовалют в России. Она предполагает, что цифровые валюты и стейблкойны признаются валютными ценностями, их можно покупать и продавать, но ими нельзя расплачиваться внутри страны. Ожидается, что законопроект будет внесен в Госдуму в марте и принят в весеннюю сессию, сообщал ранее замминистра финансов Иван Чебесков.

"Граждане должны будут внутри России совершать сделки через регулируемых посредников. При этом мы понимаем, что у кого-то может быть уже криптовалюта, и они могут ее перевести, соответственно, на счета регулируемых посредников. Такая возможность предусмотрена, понимая, что это некоторый такой переходный этап", - сказала Лозгачева журналистам в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах".

"В то же время, если какие-то зарубежные посредники заинтересованы в работе на российском рынке, они, в соответствии с общими правилами, как и сейчас другие, например, банки, могут в соответствии с правилами работать на территории Российской Федерации, открывать свои структуры и оказывать в рамках российского законодательства услуги, только так. Здесь тот же подход, что и в целом с финансовыми посредниками, которые работают на классическом рынке", - добавила она.

Она напомнила, что в рамках нового закона планируется ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют по аналогии с ответственностью за нелегальную банковскую деятельность. Для граждан обращение к нерегулируемому посреднику в перспективе может грозить административной ответственностью, отметила Лозгачева.

Концепция ЦБ предусматривает подготовку законодательной базы до 1 июля 2026 года. Ответственность планируется ввести с 1 июля 2027 года.

Сейчас нелегальная банковская деятельность, если она причинила крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжена с извлечением дохода в крупном размере (более 3,5 млн руб.), наказывается штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без него, согласно статье 172 Уголовного кодекса РФ.

Если нелегальная банковская деятельность была организована группой людей и связана с получением дохода в особо крупном размере (более 13,5 млн руб.), она наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без него.