Поиск

ЦБ сообщил, что зарубежные криптобиржи смогут работать в РФ через зарегистрированные здесь "дочки"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Зарубежные криптобиржи и обменники смогут работать на российском рынке по правилам, которые будут прописаны в соответствующем законе, через зарегистрированные в РФ "дочки", заявила директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева.

Банк России в конце декабря 2025 года сообщил, что направил в правительство концепцию регулирования криптовалют в России. Она предполагает, что цифровые валюты и стейблкойны признаются валютными ценностями, их можно покупать и продавать, но ими нельзя расплачиваться внутри страны. Ожидается, что законопроект будет внесен в Госдуму в марте и принят в весеннюю сессию, сообщал ранее замминистра финансов Иван Чебесков.

"Граждане должны будут внутри России совершать сделки через регулируемых посредников. При этом мы понимаем, что у кого-то может быть уже криптовалюта, и они могут ее перевести, соответственно, на счета регулируемых посредников. Такая возможность предусмотрена, понимая, что это некоторый такой переходный этап", - сказала Лозгачева журналистам в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах".

"В то же время, если какие-то зарубежные посредники заинтересованы в работе на российском рынке, они, в соответствии с общими правилами, как и сейчас другие, например, банки, могут в соответствии с правилами работать на территории Российской Федерации, открывать свои структуры и оказывать в рамках российского законодательства услуги, только так. Здесь тот же подход, что и в целом с финансовыми посредниками, которые работают на классическом рынке", - добавила она.

Она напомнила, что в рамках нового закона планируется ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют по аналогии с ответственностью за нелегальную банковскую деятельность. Для граждан обращение к нерегулируемому посреднику в перспективе может грозить административной ответственностью, отметила Лозгачева.

Концепция ЦБ предусматривает подготовку законодательной базы до 1 июля 2026 года. Ответственность планируется ввести с 1 июля 2027 года.

Сейчас нелегальная банковская деятельность, если она причинила крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжена с извлечением дохода в крупном размере (более 3,5 млн руб.), наказывается штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без него, согласно статье 172 Уголовного кодекса РФ.

Если нелегальная банковская деятельность была организована группой людей и связана с получением дохода в особо крупном размере (более 13,5 млн руб.), она наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без него.

Банк России Екатерина Лозгачева ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минсельхоз ожидает рентабельность молочного скотоводства в 2025 году на уровне 22%

ЦБ считает, что первые операции с криптовалютами в регулируемом поле могут пройти до конца года

 ЦБ считает, что первые операции с криптовалютами в регулируемом поле могут пройти до конца года

Brent подорожала до $71,98 за баррель

 Brent подорожала до $71,98 за баррель

Орбан обвинил Киев в перекрытии "Дружбы" и подрыве "Северного потока"

 Орбан обвинил Киев в перекрытии "Дружбы" и подрыве "Северного потока"

Азербайджан не планирует участвовать в финансовом пакете помощи Газы на $7 млрд

"Интерфакс" объявил победителя премии "За активную корпоративную политику в сфере раскрытия информации" за 2025 г.

Запасы нефти в США за неделю рухнули на 9 млн баррелей

 Запасы нефти в США за неделю рухнули на 9 млн баррелей

Продавцов детских товаров обяжут дополнительно подтверждать право на льготный НДС

 Продавцов детских товаров обяжут дополнительно подтверждать право на льготный НДС

Трамп ожидает участия России и Китая в финансовой помощи Газе

 Трамп ожидает участия России и Китая в финансовой помощи Газе

ЦБ оценит необходимость внедрения небольшими банками "спецкнопки" для жалоб на мошенников
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8460 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 97 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });