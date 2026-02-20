Поиск

ЦБ планирует унифицировать подход к регулированию оборота криптовалют и ЦФА

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Подход к регулированию оборота криптовалют и цифровых финансовых активов (ЦФА) планируется унифицировать, сказал директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кирилл Пронин.

ЦБ в конце декабря 2025 года сообщил, что направил в правительство концепцию регулирования криптовалют в России. Она предполагает, что цифровые валюты и стейблкойны признаются валютными ценностями, их можно покупать и продавать, но ими нельзя расплачиваться внутри страны. Ожидается, что законопроект будет внесен в Госдуму в марте и принят в весеннюю сессию, сообщал ранее замминистра финансов Иван Чебесков.

"Будут, действительно, общие черты в регулировании, их не может не быть. Давайте посмотрим на суть, с одной стороны и цифровые активы, те, которые существуют по российскому регулированию уже не один год, и виртуальные активы в виде криптовалют и стейблкоинов, которые обращаются в открытых сетях, это прежде всего программный код, с одной стороны. С другой стороны - это некий вид имущества, прав и так далее. Значит, мы полагаем, что если виртуальный актив, цифровой финансовый актив обращаются внутри России, внутри нашей инфраструктуры, которую мы регулируем, обращение и проведение операции должно быть по единым правилам", - сказал Пронин в ходе форума "Кибербезопасность в финансах"

"В рамках единой стандартизированной бизнес-логики, в рамках единого регулирования будут обращаться и цифровые финансовые активы, и цифровые валюты внутри российской инфраструктуры. Соответственно, это снизит издержки для всех и будет комфортно", - добавил он.

Согласно концепции ЦБ, совершать операции с криптовалютами можно будет через текущую инфраструктуру: биржи, брокеры и доверительные управляющие смогут действовать на основании имеющихся лицензий. Отдельные требования будут установлены только для специальных депозитариев и криптообменников. Квалифицированные инвесторы смогут приобретать криптоактивы без ограничений, а для неквалифицированных инвесторов покупка будет разрешена в пределах 300 тыс. руб. в год через одного посредника.

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра и подтверждают права инвестора на актив. Реестр операторов информационных систем, в которых выпускаются ЦФА, сейчас содержит 19 участников. Свои ЦФА-платформы есть, в том числе у Сбера, Альфа-банка, Т-банка, ПСБ, ВТБ, ГПБ, НРД и "СБП биржи".

