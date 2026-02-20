Льготные кредиты аграриям РФ в 2026 г. будут предоставлять 40 банков

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Льготные кредиты аграриям в 2026 году, как и годом ранее, будут предоставлять 40 банков, сообщается в материалах Минсельхоза.

Так, в число 40 уполномоченных банков вошли Россельхозбанк, ВТБ, Газпромбанк, банк "Санкт-Петербург", Московский кредитный банк, Совкомбанк, Альфа-банк, Сбербанк. В списке также банки "Россия", Т-Банк, "Центр-инвест", "Челябинскинвестбанк", "Авангард", "Кубань кредит", "Ак Барс", "Зенит", "Левобережный" и другие.

Льготное кредитование является одной из наиболее востребованных у аграриев форм господдержки. В 2025 году на субсидирование таких кредитов было направлено 250 млрд рублей (с учетом обслуживания ранее предоставленных). Бюджетом на 2026 год пока предусмотрено 123 млрд рублей, но обычно в течение года эта сумма увеличивается.

Как сообщала в декабре 2025 года первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова, объем краткосрочного льготного кредитования к этому сроку составлял 731,8 млрд рублей, что на 15% больше, чем годом ранее. Инвестиционные льготные кредиты были заключены на 244,2 млрд рублей. Самая большая доля выданных льготных кредитов - 40% - пришлась на Россельхозбанк. Доля Сбербанка составила 27%, ВТБ - 14%, Альфа-банка - 7%, Газпромбанка - 3%.

Кроме того, восемь банков будут участвовать в льготном экспортном кредитовании в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Это Россельхозбанк, ВТБ, Газпромбанк, банк "Санкт-Петербург", Московский кредитный банк, Совкомбанк, Альфа-банк, Сбербанк.