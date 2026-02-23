Долг Киргизии перед "Русгидро" по проекту строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС превышает $51 млн

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров прокомментировал переговоры Минэнерго республики с представителями российской компании "Русгидро", на которых присутствовал Алексей Ширшов (компаньон сына свергнутого президента Курманбека Бакиева - ИФ).

По словам Жапарова, Ширшов активно сотрудничает с правоохранительными органами по вопросу возврата государственных активов страны, ранее незаконно полученных сыном экс-президента Курманбека Бакиева - Максимом.

"По проекту Верхне-Нарынского каскада ГЭС мы оказались должны "Русгидро" $37 млн, с процентами сейчас сумма долга превышает $51 млн. Проценты по этому долгу растут с каждым днем. Международный суд вынес решение, что проценты будут начисляться, поэтому я направил в Москву делегацию во главе с первым вице-премьер-министром Данияром Амангельдиевым с поручением обсудить пути выхода из ситуации", - сказал президент в интервью киргизскому агентству "Кабар" .

Жапаров со ссылкой на слова Ширшова сообщил, что тот может подключиться к переговорам и поделиться полезной для Киргизии информацией.

"Поскольку ранее он работал с российской компанией, то владеет информацией. Насколько его сведения окажутся полезными, покажет время. Самое главное, мы не позволим Ширшову вновь, как прежде, "оседлать" какое-то министерство и управлять им. Если будет польза для государства, мы воспользуемся", - отметил Жапаров.

В январе 2016 года Киргизия в одностороннем порядке денонсировала подписанные в сентябре 2012 года соглашения с РФ о строительстве и эксплуатации Верхне-Нарынского каскада ГЭС и ГЭС Камбар-Ата-1.

В правительстве Киргизии тогда заявили, что одной из причин решения о денонсации соглашений с РФ является отсутствие решений по финансированию проектов, а также предлагаемое российской стороной серьезное удорожание кредитных средств, которые могут быть привлечены для строительства ГЭС, из-за сложной экономической ситуации. К тому моменту "Русгидро" вложила в проект $37 млн собственных средств и впоследствии потребовала вернуть их.

В феврале 2022 года кабмин Киргизии заявил, что спор между российской компанией и правительством республики по этому вопросу урегулирован.