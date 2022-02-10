Киргизия и "РусГидро" урегулировали спор по Верхненарынскому каскаду ГЭС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Спор по Верхненарынскому каскаду ГЭС между Киргизией и "РусГидро" закончен, сообщил глава кабмина республики Акылбек Жапаров на форуме "Переход Кыргызстана к устойчивой энергетике: барьеры и пути решения".

"Закончены споры по Верхненарынскому каскаду между Киргизией и "РусГидро", - сказал Жапаров.

По его словам, решен вопрос по возмещению российской стороне $37 млн, которые были вложены в проект.

"С Россией договорились, что мы переводим эту сумму во внутренний суверенный долг. Мы отказываемся от дальнейших взысканий. Правительство берет долги на себя. Договоренности достигнуты на уровне премьер-министров двух стран. Ко второму кварталу, надеюсь, вопрос окончательно решится", - отметил Жапаров.

Глава кабмина добавил, что в настоящее время идут активные консультации с инвесторами по строительству новых ГЭС в республике, в том числе по установке второго агрегата Камбаратинской ГЭС-2 и началу строительства первой вазы Камбаратинской ГЭС-1, на что потребуется $458 млн.

В январе 2016 года Киргизия денонсировала подписанные в сентябре 2012 года соглашения с РФ о строительстве и эксплуатации Верхненарынского каскада ГЭС и ГЭС Камбар-Ата-1.

В правительстве Киргизии тогда заявили, что одной из причин решения о денонсации соглашений с РФ является отсутствие решений по финансированию проектов, а также предлагаемое российской стороной серьезное удорожание кредитных средств, которые могут быть привлечены для строительства ГЭС, из-за сложной экономической ситуации.