ГК "Базис" прогнозирует рост выручки в 2026 году на 30-40%

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Группа компаний "Базис" (ГК "Базис", головная структура одноименного разработчика системного ПО) ожидает роста выручки по МСФО по итогам 2026 года на 30-40%, говорится в сообщении компании.

Компания поясняет, что такой динамики рассчитывает достичь за счет продолжения роста продаж флагманских продуктов и комплементарных решений. Кроме того, как ожидает компания, росту доходов будет способствовать востребованность ПО управления динамической инфраструктурой на фоне значительного удорожания оборудования; активная миграция с международных решений на отечественные на объектах КИИ; развитие технологической зрелости экосистемы.

Кроме того, "с учетом непрекращающегося фокуса компании на повышении эффективности и оптимизации расходов" "Базис" прогнозирует сохранение рентабельности OIBDA в 2026 году на уровне порядка 60%.

По итогам 2025 года выручка ГК "Базис" составила 6,3 млрд рублей, увеличившись на 37% по сравнению с предыдущим годом. Показатель OIBDA вырос на 36% - до 3,8 млрд рублей. Рентабельность по этому показателю снизилась до 61% с 62%.

"В 2026 году мы продолжим укреплять позиции на ключевом для нас рынке ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой, будем развивать подписочную модель и сервисы технической поддержки, а также сосредоточимся на масштабировании комплементарных продуктов, усиливая экосистемный подход и повышая ценность нашего предложения для клиентов", - приводятся в сообщении слова генерального директора ГК "Базис" Давида Мартиросова.

"Базис", крупнейший разработчик ПО управления динамической инфраструктурой в России, был образован в 2021 году за счет объединения активов "Ростелекома", ООО "КНС Групп" (Yadro) и "Рубитеха" (структура "ГС-Инвест"). Уставный капитал ПАО "ГК "Базис" составляет 165 млн рублей и состоит из 165 млн обыкновенных акций номиналом 1 руб.

В декабре ГК "Базис" провела IPO, в рамках которого ее миноритарии (компания так и не назвала их) продали 16,7% капитала. По итогам IPO продающие миноритарии сохранили суммарно 28% капитала, АО "Центр хранения данных" (бренд "РТК-ЦОД", "дочка" ПАО "Ростелеком"), не продававшее принадлежавшие ему акции, сохранил свою долю в 50,3%.