Поиск

ГК "Базис" прогнозирует рост выручки в 2026 году на 30-40%

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Группа компаний "Базис" (ГК "Базис", головная структура одноименного разработчика системного ПО) ожидает роста выручки по МСФО по итогам 2026 года на 30-40%, говорится в сообщении компании.

Компания поясняет, что такой динамики рассчитывает достичь за счет продолжения роста продаж флагманских продуктов и комплементарных решений. Кроме того, как ожидает компания, росту доходов будет способствовать востребованность ПО управления динамической инфраструктурой на фоне значительного удорожания оборудования; активная миграция с международных решений на отечественные на объектах КИИ; развитие технологической зрелости экосистемы.

Кроме того, "с учетом непрекращающегося фокуса компании на повышении эффективности и оптимизации расходов" "Базис" прогнозирует сохранение рентабельности OIBDA в 2026 году на уровне порядка 60%.

По итогам 2025 года выручка ГК "Базис" составила 6,3 млрд рублей, увеличившись на 37% по сравнению с предыдущим годом. Показатель OIBDA вырос на 36% - до 3,8 млрд рублей. Рентабельность по этому показателю снизилась до 61% с 62%.

"В 2026 году мы продолжим укреплять позиции на ключевом для нас рынке ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой, будем развивать подписочную модель и сервисы технической поддержки, а также сосредоточимся на масштабировании комплементарных продуктов, усиливая экосистемный подход и повышая ценность нашего предложения для клиентов", - приводятся в сообщении слова генерального директора ГК "Базис" Давида Мартиросова.

"Базис", крупнейший разработчик ПО управления динамической инфраструктурой в России, был образован в 2021 году за счет объединения активов "Ростелекома", ООО "КНС Групп" (Yadro) и "Рубитеха" (структура "ГС-Инвест"). Уставный капитал ПАО "ГК "Базис" составляет 165 млн рублей и состоит из 165 млн обыкновенных акций номиналом 1 руб.

В декабре ГК "Базис" провела IPO, в рамках которого ее миноритарии (компания так и не назвала их) продали 16,7% капитала. По итогам IPO продающие миноритарии сохранили суммарно 28% капитала, АО "Центр хранения данных" (бренд "РТК-ЦОД", "дочка" ПАО "Ростелеком"), не продававшее принадлежавшие ему акции, сохранил свою долю в 50,3%.

Базис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд 6 марта продолжит рассматривать иск "Роснано" к Чубайсу на 5,6 млрд руб.

 Суд 6 марта продолжит рассматривать иск "Роснано" к Чубайсу на 5,6 млрд руб.

Sokolov сообщил о росте ювелирного рынка РФ в 2025 году до 493 млрд рублей

 Sokolov сообщил о росте ювелирного рынка РФ в 2025 году до 493 млрд рублей

Netflix вышла из переговоров по покупке Warner Bros. после нового предложения Paramount

 Netflix вышла из переговоров по покупке Warner Bros. после нового предложения Paramount

Порядка 1,8 тыс. компаний требуют от США компенсаций из-за повышения пошлин на импорт

 Порядка 1,8 тыс. компаний требуют от США компенсаций из-за повышения пошлин на импорт

США продлили до 1 апреля срок для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа"

Глава Давосского форума подал в отставку в связи с делом Эпштейна

Мосбиржа предложила раскрывать более подробную информацию о сделках M&A

 Мосбиржа предложила раскрывать более подробную информацию о сделках M&A

ЦБ ожидает полного выхода экономики РФ из состоянии перегрева в I полугодии

 ЦБ ожидает полного выхода экономики РФ из состоянии перегрева в I полугодии

ЦБ в феврале обсуждал риск "избыточного оптимизма" от мягкого сигнала

Сбер не будет подписывать "кабальный меморандум" об условиях конкуренции с e-com
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8520 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });