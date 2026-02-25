"КАМАЗ" закупит белорусские автокомпоненты еще на 540 млн рублей

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" и ОАО "БАТЭ" (Белоруссия, управляющая компания холдинга "Автокомпоненты") подписали соглашение о дополнительных поставках комплектующих для российского автопроизводителя на более чем 540 млн рублей, сообщила пресс-служба "КАМАЗа".

Документ подписан в рамках визита белорусской делегации в Татарстан.

В 2025 году объем закупок "КАМАЗа" у предприятий холдинга "Автокомпоненты" превысил 2,5 млрд рублей. В рамках действующих договоров белорусская сторона поставляет широкую номенклатуру деталей для производства грузовиков, включая генераторы, стартеры, карданные валы и антиблокировочные системы тормозов.

"КАМАЗ" сотрудничает с белорусским холдингом более 10 лет. В октябре 2023 года стороны утвердили программу долгосрочного сотрудничества на 2024-2027 годы.

ОАО "БАТЭ" - один из крупнейших в Белоруссии производителей автомобильных компонентов, специализирующийся на проектировании и выпуске стартеров и генераторов для двигателей грузовых и легковых автомобилей, автобусов и сельскохозяйственной техники.