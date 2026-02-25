Путин, кабмин и ЦБ обсудили во вторник подходы к финансированию дефицита бюджета

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин, члены правительства и руководство ЦБ РФ на многочасовом совещании во вторник обсудили подходы к финансированию дефицита федерального бюджета, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в рамках отчета в Госдуме.

Это совещание не было публичным, пресс-служба президента не анонсировала его проведение.

"То, что касается выбора - как финансировать возникающий дефицит федерального бюджета, то, знаете, мы вчера допоздна у президента с многими членами правительства, с участием Эльвиры Сахипзадовны (Набиуллиной, председателя ЦБ - ИФ), коллег, обсуждали очень большое количество подходов. Я думаю, что много-много часов с президентом мы в дискуссии находились, все вместе - каким образом выбрать наилучшее решение для страны", - сказал Мишустин.

"Если будет выбор, как финансировать возникающий дефицит бюджета, то этот вопрос будет, конечно, затрагивать вопросы денежно-кредитной политики, и нам надо в этом смысле тогда скоординировать с Банком России такие подходы", - добавил он.

Федеральный бюджет РФ в январе, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом в размере 1,72 трлн рублей, или 0,7% ВВП. Законом о бюджете на текущий год запланирован дефицит на уровне 3,786 трлн руб., или 1,6% ВВП.

"Высокие значения размера дефицита в начале года главным образом обусловлены опережающим финансированием расходов внутри года и не повлияют на исполнение целевых параметров структурного баланса на 2026 год в целом", - комментировал январские цифры Минфин.

Доходы бюджета в январе снизились на 11,6% год к году и составили 2,362 трлн рублей.

При этом нефтегазовые доходы упали вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 393 млрд рублей на фоне снижения цен на нефть. Также они были ниже базовых нефтегазовых доходов, которые составили 576 млрд рублей. В связи с этим средства Фонда национального благосостояния в объеме недополученных нефтегазовых доходов были использованы в целях финансирования дефицита.

Замминистра финансов Владимир Колычев сообщал, что федеральный бюджет в начале года может иметь существенный дефицит из-за недополучения нефтегазовых доходов и значительного авансирования расходов.

В целом на 2026 год запланированы доходы федерального бюджета в размере 40,283 трлн рублей, расходы - 44,07 трлн рублей.