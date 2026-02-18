Поиск

Дефицит консолидированного бюджета РФ в 2025 году вырос в 2,6 раза

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Консолидированный бюджет РФ в 2025 году, по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 8 трлн 291,5 млрд рублей, что в 2,6 раза больше по сравнению с дефицитом в 2024 году (3 трлн 225,1 млрд рублей), сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства.

Доходы консолидированного бюджета РФ в 2025 году выросли по сравнению с 2024 годом на 6,5%, до 75 трлн 573,8 млрд рублей (70 трлн 941,3 млрд рублей в 2024 году). Расходы бюджета в 2025 году были больше, чем в 2024 году, на 13,1% - 83 трлн 865,2 млрд рублей против 74 трлн 166,4 млрд рублей.

Дефицит федерального бюджета РФ в 2025 году составил 5 трлн 625,6 млрд рублей при доходах 37 трлн 283,6 млрд рублей и расходах 42 трлн 909,2 млрд рублей.

Консолидированные бюджеты субъектов РФ в 2025 году исполнены с дефицитом 1 трлн 538,5 млрд рублей (рост в 5,2 раза к дефициту 297,4 млрд рублей в 2024 году) при доходах региональных бюджетов 25 трлн 858,8 млрд рублей (+5,0%), расходах - 27 трлн 397,2 млрд рублей (+9,9%).

Бюджеты государственных внебюджетных фондов в 2025 году исполнены с дефицитом 1 трлн 158,7 млрд рублей (в 2024 году был профицит 535,9 млрд рублей). Доходы фондов составили 20 трлн 804,7 млрд рублей (+0,5%), расходы - 21 трлн 963,4 млрд рублей (+8,9%).

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов за 2025 год исполнены с профицитом 31,6 млрд рублей (годом ранее - 8,4 млрд рублей) при доходах 3 трлн 946,6 млрд рублей (рост к 2024 году на 14,0%) и расходах 3 трлн 915,0 млрд рублей (рост за год на 13,4%).

