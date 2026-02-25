Поиск

Новак заявил, что России выгодно наращивать нефтедобычу и экспорт при таких ценах

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - России выгодно в текущих ценовых условиях наращивать добычу нефти и ее экспорт, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак, отвечая на соответствующий вопрос.

"Безусловно. Мы страна, которая добывает нефть не только для внутреннего рынка и переработки, но и для поставки на экспорт, (...) это дает дополнительные доходы и бюджету, и обеспечивает развития отрасли и компаний", - сказал он.

Отвечая на вопрос, о том, видит ли он потенциал для наращивания добычи нефти странами ОПЕК+ с апреля, Новак сказал: "Не будут предвосхищать события, у нас обсуждение планов на апрель в ближайшее воскресенье".

Как сообщают источники Bloomberg, некоторые делегаты ОПЕК+ ожидают, что "восьмерка" стран альянса, добровольно сокращающих добычу, с апреля вернется к ее наращиванию (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Алжир, Оман и Казахстан). С октября 2025 года страны ОПЕК+ возвращают на рынок ранее сокращенные баррели в объеме 1,65 млн б/с с темпом в 137 тысяч б/с ежемесячно, однако на первый квартал наращивание квот было приостановлено в связи с сезонным низким спросом.

На 1 марта намечена встреча ОПЕК+, где будут обсуждаться планы на апрель. По данным трех источников Bloomberg, что группа еще не приняла решения о том, как действовать. В частности, прогноз рынка непонятен из-за риска конфликта между США и Ираном.

Александр Новак ОПЕК Ирак Иран Казахстан
