Силуанов рассчитывает на принятие решения о продаже ЮГК в ближайшие недели

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Решение о продаже перешедшего в госсобственность по решению суда "Южуралзолота" (ЮГК) может быть принято в ближайшие пару недель, актив будет реализован на конкурсной основе, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

"Что касается "Южуралзолота", то мы подготовили доклад в правительство о том, чтобы реализовать весь комплексно этот актив - он состоит из нескольких активов. Предложили правительству реализовать это в соответствии с теми правилами, по которым активы реализуются в последнее время, а именно: это конкурс на повышение, потом, в случае если не будет таких предложений, то, соответственно, конкурс на тех, кто предложит лучшую цену в условиях действующего законодательства", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".

"Уверен, что в ближайшие, я думаю, что пару недель, мы сможем принять решение о выходе с реализацией этого актива. Деньги (от его продажи - ИФ) пойдут непосредственно через бюджет на решение первоочередных задач, поставленных президентом РФ", - подчеркнул министр.

В июле прошлого года суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства доли Константина Струкова в ЮГК и УК ЮГК, а также долей в ряде компаний нескольких связанных с ним лиц из-за коррупционного происхождения бизнеса. В собственность Росимущества перешло 67,25% ЮГК и 100% управляющей компании.

Замминистра финансов Алексей Моисеев ранее также отмечал, что Минфин надеется на продажу актива в марте и принятие соответствующего решения правительства. По его словам, основные вопросы по приватизации ЮГК урегулированы в том проекте распоряжения, который был внесен на рассмотрение кабмина.