Алиханов оценил объем рынок биотехнологий в 2025 году в 440-450 млрд рублей

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Объем российского рынка биотехнологий в 2025 году оценивается примерно в 440-450 млрд рублей, что соответствует уровню 2024 года, сообщил журналистам в кулуарах "Форума будущих технологий" глава Минпромторга Антон Алиханов журналистам в кулуарах "Форума будущих технологий".

По его данным, в сфере биотеха в России сейчас работает около 230 компаний, доля России в общемировом рынке биотехнологий составляет 0,4-0,5%.

Что касается внутреннего рынка, то, как как считает министр, доля российских компаний в настоящее время недостаточно высока: "Мягко говоря, нам есть что импортозамещать в части витаминов и в общем - всех направлений".

На пленарной сессии "Форума будущих технологий" президент Владимир Путин поручил правительству проработать меры стимулирования российского рынка биотехнологий и механизмы его защиты от импортных аналогов. В беседе с журналистами Алиханов пояснил, что речь идет, прежде всего, о методах технического регулирования и выработке отечественных стандартов.

Национальный проект "Технологическое обеспечение биоэкономики", рассчитанный до 2030 года, был утвержден в декабре, его реализация стартовала с этого года. Он предполагает увеличение к 2030 году технологической независимости по продуктам биоэкономики до 40%, рост производства в этой сфере на 96%, повышение доли отечественных биотехнологических продуктов в структуре потребления до 55%.

По данным Минпромторга, на реализацию нацпроекта до 2030 года планируется выделить 20 млрд рублей. Потенциальный объем рынка к 2030 году - свыше 700 млрд рублей.

В октябре 2025 года Алиханов в рамках форума "Биопром" сообщал, что ведомство прогнозирует рост оборота биоэкономики в России более быстрыми темпами, чем это заложено в разработанный правительством национальный проект, который предполагает удвоение оборота к 2036 году, до 1 трлн рублей.