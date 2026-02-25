Правительству поручено проработать меры защиты внутреннего рынка отраслей биотеха

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Правительство должно проработать стратегию развития биоэкономики в России до 2050 года, а также подготовить предложения по стимулированию развития отраслей биотеха, включая меры защиты внутреннего рынка и налоговые преференции, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии "Форума будущих технологий".

"Прошу правительство быстрее построить долгосрочное видение национальной стратегии формирования биоэкономики до середины XXI века, учесть ее положения в программных документах, определяющих решение задач продовольственной и биобезопасности России, системное развитие здравоохранения, энергетики, сельского хозяйства, промышленности и других отраслей", - сказал он.

Путин напомнил, что с этого года Россия начала реализацию нацпроекта по биоэкономике, и отметил, что развитие биотеха потребует "существенного наращивания финансирования как профильного нацпроекта, так и других мероприятий в сфере биоиндустрии".

"Причем основной акцент должен быть сделан на привлечении внебюджетных средств. Необходимо снять преграды для активного участия бизнеса в формировании биоэкономики. На задачи ускоренного развития нужно настроить существующие, предложить дополнительные меры поддержки частных инвестиций, предоставить налоговые и другие преференции для компаний, которые создают и внедряют такие технологии", - сказал президент.

По его словам, меры поддержки должны работать на всех этапах - от разработки технологий до выпуска продукции.

"Прошу правительство предложить действенные механизмы развития и защиты внутреннего рынка биотехнологий, а также разработать сценарии их практического применения в отраслях отечественной экономики и социальной сферы. Когда я говорю о сохранении нашей конкурентоспособности, имею в виду и то, что сейчас увидел, как наши конкуренты и сколько они вкладывают в развитие биотехнологий. Внутренний рынок нужно, безусловно, защищать современными, рыночными методами, но надо это делать", - добавил Путин.

Он также отметил, что правительству предстоит выстроить эффективную систему поддержки экспорта российских биотехнологий и продвижения российских стандартов в этой сфере.