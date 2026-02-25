Путин предложил усовершенствовать правовую базу для ускорения развития биоэкономики

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил на пленарном заседании Форума будущих технологий, что для ускоренного развития биоэкономики необходимо выстраивать современную правовую базу - у продукции этого направления должны быть гарантии безопасности и качества.

"Для ускоренного развития биоэкономики необходимо выстраивать современную правовую нормативную базу, а также систему стандартов и правил допуска на рынок решений на основе биотехнологий. Регулирование должно поддерживать, стимулировать создание и быстрое внедрение инноваций", - сказал он.

При этом, продолжил президент, должны быть гарантии безопасности и качества продукции. "Подчеркну: это касается всех направлений - от биополимеров для упаковки товаров до искусственного выращивания органов и тканей. Все важно. Важно с самого начала установить четкие этические границы применения биотехнологий, предотвратить потенциальные угрозы, прежде всего, для здоровья, жизни человека, обеспечить сохранность его персональных данных", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что, как и в любом передовом направлении, нужно создавать условия для научных прорывов. "Так в сфере беспилотных систем и искусственного интеллекта хорошо себя зарекомендовал опыт экспериментальных правовых режимов, предлагаю распространить их и на отдельные направления наук о жизни. Площадками для разработки и контролируемого тестирования новых биотехнологий, продуктов могут стать наши инновационные научно-технологические образовательные центры, среди которых и известная, надеюсь уже, федеральная территория "Сириус"", - сказал он.

Кроме того, президент попросил Российский научный фонд предоставить гранты имени Евгения Велихова на создание новых решений для агропромышленного сектора, биотехнологических производств, фармацевтической промышленности, здравоохранения и других отраслей. "Причем такие технологии должны быть разработаны, в том числе, с использованием методов биоинформатики и искусственного интеллекта", - отметил Путин.