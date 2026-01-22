Поиск

Глава Nvidia уверен, что ИИ ликвидирует технологический разрыв между странами

Глава Nvidia уверен, что ИИ ликвидирует технологический разрыв между странами
Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Искусственный интеллект позволит развивающимся странам ликвидировать технологическое отставание от развитых, прогнозирует глава американской Nvidia Corp. Дженсен Хуан.

"ИИ наверняка устранит технологический разрыв", - заявил он в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, отметив доступность и распространенность технологии.

По его словам, ИИ представляет собой "пятислойный торт", состоящий из энергии, чипов вместе с вычислительной инфраструктурой, облачных дата-центров, ИИ-моделей и приложений. Каждый слой необходимо строить и эксплуатировать, что ведет к созданию рабочих мест по всей экономике - от энергетики и строительства до продвинутого производства, облачных операций и разработки приложений, сказал топ-менеджер.

Он также назвал ИИ основой "самого масштабного строительства инфраструктуры в истории человечества", которое в ближайшие месяцы будет продолжаться. По его мнению, ИИ - это жизненно важная национальная инфраструктура и каждой стране нужно относиться к нему как к электричеству и дорогам. "ИИ должен быть частью вашей инфраструктуры", - подчеркнул Хуан.

При этом технология вряд ли приведет к исчезновению рабочих мест, полагает глава Nvidia. Напротив, она повышает кадровый спрос в таких областях, как радиология, и помогает вести административную работу в сферах с кадровым дефицитом, таких как сестринское дело.

ИИ позволяет радиологам "бесконечно быстро" изучать снимки и в результате проводить больше времени с пациентами, а поскольку они могут принимать больше пациентов, вырос и спрос на таких специалистов, сказал Хуан.

Кроме того, он отметил производственно-промышленный потенциал Европы как одно из ее главных преимуществ и призвал страны соединить этот потенциал с искусственным интеллектом для развития робототехники и физического ИИ.

"Робототехника - это шанс, который бывает раз в поколение", - заявил топ-менеджер. По его словам, особенно это касается стран с развитой промышленной базой.

Хуан также подчеркнул, что прошлый год был рекордным для мировых венчурных инвестиций. Их объем превысил $100 млрд, причем основную часть получили "ИИ-нативные" стартапы.

Nvidia Давос Дженсен Хуан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава Nvidia уверен, что ИИ ликвидирует технологический разрыв между странами

 Глава Nvidia уверен, что ИИ ликвидирует технологический разрыв между странами

НАТО пока не собирается проводить учения в Гренландии и разворачивать там полноценную миссию

Ученые сообщили о завершении первой сильной магнитной бури 2026 года

 Ученые сообщили о завершении первой сильной магнитной бури 2026 года

Уиткофф заявил, что процесс урегулирования украинского конфликта на финальном этапе

 Уиткофф заявил, что процесс урегулирования украинского конфликта на финальном этапе

О чем умолчал Трамп в своей речи в Давосе

 О чем умолчал Трамп в своей речи в Давосе

Что случилось этой ночью: четверг, 22 января

США планируют сменить власть на Кубе до конца года

ЕС приветствует отказ Трампа от введения дополнительных пошлин

 ЕС приветствует отказ Трампа от введения дополнительных пошлин

Трое палестинских журналистов погибли при ударе по сектору Газа

Соглашение по Гренландии будет включать строительство системы ПРО "Золотой купол"
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8222 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 54 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });