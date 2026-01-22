Глава Nvidia уверен, что ИИ ликвидирует технологический разрыв между странами

Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Искусственный интеллект позволит развивающимся странам ликвидировать технологическое отставание от развитых, прогнозирует глава американской Nvidia Corp. Дженсен Хуан.

"ИИ наверняка устранит технологический разрыв", - заявил он в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, отметив доступность и распространенность технологии.

По его словам, ИИ представляет собой "пятислойный торт", состоящий из энергии, чипов вместе с вычислительной инфраструктурой, облачных дата-центров, ИИ-моделей и приложений. Каждый слой необходимо строить и эксплуатировать, что ведет к созданию рабочих мест по всей экономике - от энергетики и строительства до продвинутого производства, облачных операций и разработки приложений, сказал топ-менеджер.

Он также назвал ИИ основой "самого масштабного строительства инфраструктуры в истории человечества", которое в ближайшие месяцы будет продолжаться. По его мнению, ИИ - это жизненно важная национальная инфраструктура и каждой стране нужно относиться к нему как к электричеству и дорогам. "ИИ должен быть частью вашей инфраструктуры", - подчеркнул Хуан.

При этом технология вряд ли приведет к исчезновению рабочих мест, полагает глава Nvidia. Напротив, она повышает кадровый спрос в таких областях, как радиология, и помогает вести административную работу в сферах с кадровым дефицитом, таких как сестринское дело.

ИИ позволяет радиологам "бесконечно быстро" изучать снимки и в результате проводить больше времени с пациентами, а поскольку они могут принимать больше пациентов, вырос и спрос на таких специалистов, сказал Хуан.

Кроме того, он отметил производственно-промышленный потенциал Европы как одно из ее главных преимуществ и призвал страны соединить этот потенциал с искусственным интеллектом для развития робототехники и физического ИИ.

"Робототехника - это шанс, который бывает раз в поколение", - заявил топ-менеджер. По его словам, особенно это касается стран с развитой промышленной базой.

Хуан также подчеркнул, что прошлый год был рекордным для мировых венчурных инвестиций. Их объем превысил $100 млрд, причем основную часть получили "ИИ-нативные" стартапы.