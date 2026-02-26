EBITDA ММК в IV квартале снизилась на 16% в годовом исчислении

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - EBITDA группы ММК (флагманский актив - "Магнитогорский металлургический комбинат") в IV квартале 2025 года составила 19,55 млрд рублей против 19,42 млрд рублей в III квартале, сообщила компания. Квартальный прирост составил, таким образом, 0,7%, годовое падение - 16% (23,3 млрд рублей в IV квартале 2024 года).

Консенсус-прогноз "Интерфакса" по этому показателю составлял 18,9 млрд рублей.

Выручка компании по МСФО упала на 3,2% к предыдущему кварталу, до 145,8 млрд рублей. Консенсус-прогноз - 145 млрд рублей.

Свободный денежный поток в четвертом квартале вырос до 9,2 млрд рублей против 2,1 млрд рублей в третьем квартале.

Согласно прогнозам компании, в условиях сохраняющегося действия внешних негативных факторов, включая сезонный спад деловой активности, российский рынок будет испытывать дальнейшее замедление спроса в I квартале 2026 года. Вместе с тем начало строительного сезона окажет стабилизирующее влияние на рынок и поддержит объемы продаж во II квартале.

Производство стали в IV квартале составило 2,54 млн тонн по сравнению с 2,42 млн тонн в третьем квартале (+5%). Продажи просели на 0,7%, до 2,46 млн тонн.

