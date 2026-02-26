Поиск

Покупка видеосервиса "Смотрёшка" обошлась онлайн-кинотеатру Wink в 3,5 млрд рублей

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Цена сделки по приобретению ООО "Рестрим Медиа" (онлайн-кинотеатр Wink, СП ПАО "Ростелеком" и АО "НМГ") видеосервиса "Смотрёшка" составила 3,5 млрд рублей, говорится в отчете "Ростелекома". По предварительной оценке, условное вознаграждение, предусмотренное по сделке, составит не более 500 млн рублей.

Wink 20 января объявил о завершении сделки по приобретению 100% долей в уставном капитале ООО "ЛайфСтрим" (владеет видеосервисом "Смотрёшка").

Цена сделки тогда не была названа. В компании тогда уточняли, что сделка профинансирована за счет собственных средств "Рестрим Медиа".

Wink планирует сохранить бренд "Смотрёшки", команду и модель взаимодействия компании с провайдерами, говорилось в сообщении.

"Смотрёшка" - один из лидеров российского рынка IPTV/OTT в сегменте B2B, объединяющий в одном приложении более 430 телеканалов и несколько онлайн-кинотеатров. Также компания оказывает услуги провайдерам по бизнес-модели White Label, активно увеличивая количество партнерств и доходы. С 2017 года мобильное приложение "Смотрёшка - ТВ и кино онлайн" скачали более 6,2 млн раз.

