НТБ начала расчет индикативного показателя цен спот-рынка пшеницы

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Национальная товарная биржа (НТБ) начала расчет и публикацию индикативного показателя цен спот-рынка пшеницы в тестовом режиме.

"Индикативный показатель отражает уровень цен и объемы торгов пшеницей (протеин 12,5%) на базисе CPT Новороссийск по итогам торгов на спот-рынке зерна НТБ в режиме двустороннего анонимного аукциона", - сообщается в пресс-релизе биржи.

Значения индикативного показателя будут публиковаться ежедневно в телеграм-канале НТБ. Ретроспективный расчет индикатора станет доступен с 19 января 2026 года.

"Индикативный показатель может выступать в качестве ценового ориентира для определения динамики биржевых цен пшеницы. В будущем индикатор цен на пшеницу, основой которого станет индикативный показатель спот-рынка пшеницы, дополнит семейство индексов, - говорится в сообщении. - В перспективе на его основе могут быть созданы контракты срочного рынка, в том числе для хеджирования ценовых рисков на товарном рынке. Этот индикатор также может использоваться для создания различных финансовых продуктов".

Торги на спот-рынке зерна в режиме двустороннего анонимного аукциона на НТБ начались 19 января 2026 года. Доступ к ним получили почти 100 участников рынка зерна, среди которых крупнейшие компании-экспортеры, сельхозпроизводители и трейдеры.

Национальная товарная биржа учреждена в июле 2002 года. Организует биржевые торги сельхозпродукцией на товарных аукционах, спот-торги сахаром, мясной, молочной продукцией и другими товарами, рассчитывает индексы рынка зерновых культур и ведет регистрацию внебиржевых договоров с товаром. НТБ является уполномоченной биржей Минсельхоза РФ при проведении государственных интервенций на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.