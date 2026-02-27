Поиск

Правительство будет стремиться к снижению дисконта на нефть РФ до $10 за баррель

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ будет стремиться снизить дисконт на российскую нефть до примерно $10 за баррель, который был "в лучшие санкционные времена", заявил вице-премьер Александр Новак в ходе открытой встречи в образовательном центре "Сириус".

"В лучшие времена, я имею в виду уже в санкционном периоде, у нас дисконт на нефть был на уровне примерно около $10 за баррель. И мы будем стремиться, чтобы эта цифра снижалась примерно до этого уровня. Работаем в этом направлении", - сказал он.

После того как осенью прошлого года "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ" были включены в санкционные списки США и Великобритании, а также договоренностей США и Индии, которая после 2022 года стала одним из основных покупателей российской нефти, о том, чтобы снизить ее закупки, дисконт на российскую нефть в портах отгрузки достиг $27-29 за баррель (по данным Argus - ИФ).

Отвечая на вопрос о мерах по сокращению бюджетного дефицита из-за падения нефтегазовых доходов, Новак заметил, что "доля нефтегазовых доходов составляет порядка 15%, еще недавно была 50%".

"Для нашей страны очень важно, чтобы мы избавлялись от нефтяной иглы, такая задача тоже поставлена. То что постепенно снижается доля нефтегазовых доходов, в этом ничего плохого нет, главное, что общий объем должен, как минимум, сохраняться", - добавил вице-премьер.

Новак согласился, что "сегодня есть риски дефицита бюджета", связанные с тем, что цены на российскую нефть ниже, чем были запланированы в прогнозе социально-экономического развития, это связано с различными факторами, в том числе со снижением средней цены на Brent и падением цены Urals, что вызвано в том числе "перенаправлением нашей продукции на более дальние рынки".

"Это означает более высокие расходы на транспортировку. И если раньше мы бОльшую часть транспортировали в Европу, расходы были в несколько раз меньше, чем при транспортировке в Индию или Китай (они стали основными потребителями российской нефти - ИФ). Сегодня правительство в том числе работает с тем, чтобы в рамках конкуренции, развития морских перевозок, (...) различных страховок (...)позволять снижать тот дисконт, который сегодня есть на нашу российскую нефть", - сказал вице-премьер.

"А с точки зрения покрытия дефицита бюджета есть разные варианты, это уже бюджетный процесс, финансовая сфера. Дефициты могут покрываться из нескольких источников - либо из Фонда национального благосостояния, либо заимствований, либо за счет реализации имущества, которое тоже является источником покрытия", - резюмировал Новак.

Александр Новак нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минэкономразвития предложило закрепить срок исковой давности в 10 лет в спорах о приватизации

"Интер РАО" не исключает возобновления экспорта электроэнергии в Китай в будущем

Проведение съезда РСПП намечено на 26 марта

Суд 6 марта продолжит рассматривать иск "Роснано" к Чубайсу на 5,6 млрд руб.

 Суд 6 марта продолжит рассматривать иск "Роснано" к Чубайсу на 5,6 млрд руб.

Sokolov сообщил о росте ювелирного рынка РФ в 2025 году до 493 млрд рублей

 Sokolov сообщил о росте ювелирного рынка РФ в 2025 году до 493 млрд рублей

Netflix вышла из переговоров по покупке Warner Bros. после нового предложения Paramount

 Netflix вышла из переговоров по покупке Warner Bros. после нового предложения Paramount

Порядка 1,8 тыс. компаний требуют от США компенсаций из-за повышения пошлин на импорт

 Порядка 1,8 тыс. компаний требуют от США компенсаций из-за повышения пошлин на импорт

США продлили до 1 апреля срок для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа"

Глава Давосского форума подал в отставку в связи с делом Эпштейна

Мосбиржа предложила раскрывать более подробную информацию о сделках M&A

 Мосбиржа предложила раскрывать более подробную информацию о сделках M&A
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8529 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 86 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });