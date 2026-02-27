Правительство будет стремиться к снижению дисконта на нефть РФ до $10 за баррель

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ будет стремиться снизить дисконт на российскую нефть до примерно $10 за баррель, который был "в лучшие санкционные времена", заявил вице-премьер Александр Новак в ходе открытой встречи в образовательном центре "Сириус".

"В лучшие времена, я имею в виду уже в санкционном периоде, у нас дисконт на нефть был на уровне примерно около $10 за баррель. И мы будем стремиться, чтобы эта цифра снижалась примерно до этого уровня. Работаем в этом направлении", - сказал он.

После того как осенью прошлого года "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ" были включены в санкционные списки США и Великобритании, а также договоренностей США и Индии, которая после 2022 года стала одним из основных покупателей российской нефти, о том, чтобы снизить ее закупки, дисконт на российскую нефть в портах отгрузки достиг $27-29 за баррель (по данным Argus - ИФ).

Отвечая на вопрос о мерах по сокращению бюджетного дефицита из-за падения нефтегазовых доходов, Новак заметил, что "доля нефтегазовых доходов составляет порядка 15%, еще недавно была 50%".

"Для нашей страны очень важно, чтобы мы избавлялись от нефтяной иглы, такая задача тоже поставлена. То что постепенно снижается доля нефтегазовых доходов, в этом ничего плохого нет, главное, что общий объем должен, как минимум, сохраняться", - добавил вице-премьер.

Новак согласился, что "сегодня есть риски дефицита бюджета", связанные с тем, что цены на российскую нефть ниже, чем были запланированы в прогнозе социально-экономического развития, это связано с различными факторами, в том числе со снижением средней цены на Brent и падением цены Urals, что вызвано в том числе "перенаправлением нашей продукции на более дальние рынки".

"Это означает более высокие расходы на транспортировку. И если раньше мы бОльшую часть транспортировали в Европу, расходы были в несколько раз меньше, чем при транспортировке в Индию или Китай (они стали основными потребителями российской нефти - ИФ). Сегодня правительство в том числе работает с тем, чтобы в рамках конкуренции, развития морских перевозок, (...) различных страховок (...)позволять снижать тот дисконт, который сегодня есть на нашу российскую нефть", - сказал вице-премьер.

"А с точки зрения покрытия дефицита бюджета есть разные варианты, это уже бюджетный процесс, финансовая сфера. Дефициты могут покрываться из нескольких источников - либо из Фонда национального благосостояния, либо заимствований, либо за счет реализации имущества, которое тоже является источником покрытия", - резюмировал Новак.