Объем активов на ИИС в 2025 году вырос на 49% до 888 млрд рублей

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Объем активов на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) в 2025 году увеличился до 888,3 млрд рублей с 594,6 млрд рублей, говорится в обзоре Банка России.

Общее число ИИС за год выросло на 5,7% и составило 6,4 млн, из них 1,4 млн – ИИС третьего типа. Клиенты брокеров в 2025 году пополнили счета на 236 млрд рублей (за вычетом изъятий), в сегменте доверительного управления зафиксирован нетто-отток средств – 5 млрд рублей. Совокупные нетто-взносы по итогам года составили 231 млрд рублей, из которых 104 млрд рублей пришлось на четвертый квартал (квартальный максимум с момента запуска ИИС в 2015 году).

Взносы на ИИС выросли на фоне снижения доходности альтернативных инструментов для вложения средств, отмечает Банк России. Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках в течение 2025 года снизилась с 21,7% до 15,3% годовых. В отдельные периоды готовность инвесторов вкладываться в ценные бумаги поддерживали ожидания ослабления геополитической напряженности, замечает ЦБ.

Средний размер брокерских ИИС увеличился за год с 93 тыс. рублей до 135 тыс. рублей, однако значительная часть счетов остается пустыми или имеет небольшой остаток. В конце 2025 года у 79% брокерских ИИС остаток средств не превышал 10 тыс. рублей. Без учета таких счетов средний размер брокерских ИИС составил около 664 тыс. рублей. При этом средний размер ИИС третьего типа (без учета пустых счетов) выше в сравнении со счетами первого и второго типов и составляет 737 тыс. рублей.

Объем вложений в российские облигации за год вырос более чем вдвое, при этом корпоративные бумаги пользовались более высоким спросом в сравнении с государственными выпусками. Доля российских облигаций в портфелях на ИИС в 2025 году увеличилась с 28% до 42%.

Интерес инвесторов к акциям сдерживали опасения относительно будущих прибылей компаний на фоне новых санкций и налоговых изменений, пишет ЦБ. В результате доля акций в портфелях ИИС за год снизилась с 35% до 28%.