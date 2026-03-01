Казахстан в апреле сможет нарастить нефтедобычу на 10 тыс. б/с в рамках сделки ОПЕК+

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Казахстан сможет нарастить добычу нефти в апреле на 10 тыс. б/с, до 1,579 млн б/с в рамках сделки ОПЕК+, говорится в материалах ОПЕК, опубликованных на сайте Организации.

В воскресенье восемь стран ОПЕК+ приняли решение об увеличении квот по добыче нефти на апрель на 206 тыс. баррелей в сутки "ввиду стабильных глобальных перспектив мировой экономики и здоровых рыночных показателей, отраженных в низких запасах нефти", говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Из материалов следует, что Казахстан сможет нарастить нефтедобычу в апреле на 10 тысяч баррелей в сутки, до 1,579 млн баррелей в сутки.

Квота республики в рамках сделки в марте составляла 1,569 млн б/с.