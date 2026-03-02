Поиск

Рост ВВП Турции в IV квартале замедлился до 3,4%

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Экономика Турции в четвертом квартале 2025 года выросла на 3,4% в годовом выражении, сообщил TurkStat.

По пересмотренным данным, в июле-сентябре рост ВВП составил 3,8%, а не 3,7%, как сообщалось прежде.

Эксперты в среднем ожидали повышения ВВП Турции в октябре-декабре на 3,5% в годовом выражении, по данным Trading Economics.

Потребительские расходы в стране в четвертом квартале выросли на 5,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, государственные расходы сократились на 0,9%, валовые капиталовложения повысились на 5,4%. Объем экспорта снизился на 2,3%, импорта увеличился на 3,8%.

В поквартальном выражении экономика Турции в октябре-декабре выросла на 0,4% после подъема на 1,1% в третьем квартале.

Турецкий фондовый индекс Borsa Istanbul 100 в понедельник падает на 5,3% на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Турция TurkStat
