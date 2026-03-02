Индекс МосБиржи превысил январский максимум и достиг уровня 12 сентября

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в понедельник превысил максимум конца января (2843,63 пункта) и достиг уровня 12 сентября 2025 года за счет активного роста акций нефтегазовых компаний на фоне ралли мировых цен на нефть и драгметаллы (фьючерс на нефть Brent превысил $80 за баррель, золото - выше $5419 за тройскую унцию) после нападения США и Израиля на Иран.

К 11:18 индекс МосБиржи составил 2844,66 пункта (+1,6%), индекс РТС - 1159,68 пункта (+1,6%). Лидируют в росте акции "Роснефти" (+9,1%), "Татнефти" (+5,9%), "ЛУКОЙЛа" (+5,8%), "НОВАТЭКа" (+5,3%), "Сургутнефтегаза" (+5,2% и +4,5% "префы"), ПАО "Южуралзолото" (+4,6%), "Полюса" (+3,4%), "Газпрома" (+2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи превысил 57,5 млрд рублей (из них 11,25 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Роснефти", 9,42 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 6,05 млрд рублей на акции "Газпрома").

Нефть дорожает из-за опасений перебоев поставок топлива из ближневосточного региона после американских ударов по Ирану, фьючер на Brent торгуется на максимуме с июня 2025 года.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:20 в понедельник составила $80,11 за баррель (+10% и +2,5% в пятницу), апрельская цена фьючерса на WTI - $73,15 за баррель (+9,2% и +2,8% в пятницу).

В субботу США и Израиль начали военные действия против Ирана, они нанесли более тысячи ракетных ударов по ряду иранских городов, в том числе по резиденциям политического и военного руководства страны. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

По поступающей информации, остановлено судоходство в Ормузском проливе. Это может привести к прекращению экспорта из региона углеводородов, что создает значительный дисбаланс на мировых рынках нефти и газа.