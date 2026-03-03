Поиск

Рубль на "Мосбирже" дорожает к юаню на фоне роста котировок нефти

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - На открытии торгов на "Мосбирже" рубль немного дорожает к юаню на фоне роста цен на нефть, вызванного ситуацией на Ближнем Востоке.

За первую минуту торгов юань подешевел на 1,45 копейки, до 11,2085 рубля. При этом юань оказался на 1,25 копейки выше действующего официального курса.

"Несмотря на сохранение повышенных уровней однодневных ставок RUSFARCNY биржевой курс китайского юаня остается стабильным в диапазоне 11,1-11,2 рубля. На данный момент основную поддержку национальной валюте продолжает оказывать высокий уровень чистых продаж валюты Центробанком - 16,5 млрд рублей в день до 5 марта. Это способствует стабильности рубля в краткосрочной перспективе", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

"Несмотря на прохождение пика налоговых выплат и снижение поддержки рубля со стороны экспортеров рост цен на нефть и повышенные продажи валюты со стороны Центробанка будут способствовать продолжению движения пары юань/рубль в диапазоне 11-11,5 рублей. При этом национальная валюта в ближайшие сессии может предпринять очередную попытку перехода к укреплению, в результате чего юань может сместиться к нижней половине данного коридора. Поддержку паре продолжат оказывать наблюдающийся дефицит юаневой ликвидности, отражающийся в стоимости биржевых юаневых свопов, а также ожидание изменения параметров бюджетного правила", - отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Подъем цен на нефть продолжается утром во вторник на заявлениях Ирана о блокировке Ормузского пролива. В понедельник котировки эталонных сортов подорожали более чем на 6%.

К 10:06 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 3,32%, до $80,32 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 2,74%, до $73,16 за баррель.

Представитель командования иранского Корпуса стражей Исламской революции заявил, что обеспечит полную остановку движения нефтяных танкеров через Ормузский пролив в ответ на удары по стране со стороны Израиля и США. Через этот пролив приходит примерно 20% всех мировых нефтяных потоков.

Президент США Дональд Трамп заявил, что самые мощные удары по Ирану еще впереди. "Мы еще даже не начали по-настоящему серьезные удары. Большой волны еще не было. Она начнется в скором времени", - сказал он.

