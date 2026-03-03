Экс-гендиректор билетных сервисов МТС Минин возглавил новое направление в НМГ

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Бывший гендиректор "МТС Live" Михаил Минин (дочерняя структура МТС, включает билетные сервисы и концертные площадки) со 2 марта возглавил новое направление в холдинге "Национальная медиа группа" (НМГ), посвященное проектам в сфере офлайн-развлечений, говорится в сообщении пресс-службы НМГ.

"Национальная Медиа Группа (НМГ) объявляет о создании нового направления в структуре бизнеса компании. Медиахолдинг выходит на смежный рынок, интегрируя офлайн-форматы в свою деятельность. Возглавит направление Михаил Минин, обладающий многолетним опытом в управлении концертно-театральными активами и билетными сервисами", - сказано в сообщении.

В НМГ уточнили, что одной из важных задач Минина станет "синергия существующего медиабизнеса и интеллектуальных прав НМГ (кино-, сериальных и иных форматов) с возможностями офлайн-индустрии".

Одним из первых проектов НМГ в области офлайн-развлечений станет театральный мюзикл "Плакса", в основе которого одноименный сериал от телеканала СТС и Сергея Жукова. Премьера состоится в Московском театре мюзикла, сказано в сообщении пресс-службы холдинга.

"Наши медиапродукты уже присутствуют в жизни практически всех жителей России - в телевизионной и цифровой средах, а с появлением направления офлайн-развлечений мы рассчитываем как укрепить наш контакт с существующими зрителями, так и расширить нашу аудиторию и привлечь новых потребителей. Михаил привнесет в НМГ многолетние компетенции в офлайн-бизнесе, что позволит нам эффективно реализовать проекты в новой для холдинга сфере", - сказала гендиректор НМГ Светлана Баланова, которую цитирует пресс-служба холдинга.

В свою очередь Минин, чьи слова приводятся в сообщении, выразил уверенность, что у НМГ "есть все ресурсы, чтобы занять лидирующие позиции" на рынке офлайн-развлечений. "Речь о системной работе: продюсировании и синергии медиаконтента с офлайн-форматами, а также потенциальных инвестициях в инфраструктуру", - сказал он.

Минин - основатель и до декабря 2025 года генеральный директор "МТС Live" (дочернее общество ПАО "МТС"). В 2018 году продал основанную им компанию "Пономиналу" (билетный оператор Ponominalu) в структуру МТС, после чего под его руководством были консолидированы активы в сфере офлайн-развлечений, включая крупнейшего в России билетного оператора, продюсерский центр и единственную в стране федеральную сеть театрально-концертных площадок общей площадью более 30 тыс. кв. м и вместимостью свыше 20 тыс. мест, напомнили в НМГ.

НМГ - крупнейший российский частный медиахолдинг. В числе ключевых активов холдинга - эфирные телеканалы - РЕН ТВ, Пятый канал, СТС, Домашний, Че, СТС Love, СТС Kids; мультимедийный информационный центр (МИЦ) "Известия", газеты "Спорт-Экспресс", "Деловой Петербург", а также НМГ Кинопрокат, компании по производству популярных фильмов, шоу и сериалов, технологические и рекламные активы. НМГ также владеет пакетом акций "Первого канала". В июне 2023 году завершила сделку по объединению видеосервисов more.tv (запущен НМГ в 2019 году) и Wink в рамках совместного предприятия с ПАО "Ростелеком".