Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5%

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже во вторник продолжает подъем вслед за нефтью (фьючерс на сорт Brent вновь превысил $80 за баррель) на ожиданиях дальнейшей эскалации военного конфликта между США и Ираном. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,5%, лидерами роста выступают бумаги нефтегазовых компаний во главе с акциями "Роснефти" (+5,8%), обновившей максимум с сентября.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2850,16 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1163,43 пункта (+0,5%); подорожали бумаги "Татнефти" (+5,2%), "НОВАТЭКа" (+2,9%), "Сургутнефтегаза" (+1,6%), "Газпрома" (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 3 марта, составляет 77,1734 руб. (-10,02 копейки).

Новость дополняется