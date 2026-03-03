Поиск

Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5%

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже во вторник продолжает подъем вслед за нефтью (фьючерс на сорт Brent вновь превысил $80 за баррель) на ожиданиях дальнейшей эскалации военного конфликта между США и Ираном. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,5%, лидерами роста выступают бумаги нефтегазовых компаний во главе с акциями "Роснефти" (+5,8%), обновившей максимум с сентября.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2850,16 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1163,43 пункта (+0,5%); подорожали бумаги "Татнефти" (+5,2%), "НОВАТЭКа" (+2,9%), "Сургутнефтегаза" (+1,6%), "Газпрома" (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 3 марта, составляет 77,1734 руб. (-10,02 копейки).

Новость дополняется

Brent подорожала до $79,76 за баррель

"Внуково" повысило тарифы для российских авиакомпаний на 12%

Банк России оспорил в суде ЕС регламент Совета Евросоюза, вводящий блокировку активов ЦБ

Спотовые цены на газ в Европе выросли на треть на остановке завода СПГ в Катаре

Минтранс попросил об использовании неба Китая для полетов между городами РФ

Работа облачного сервиса Amazon на Ближнем Востоке нарушена из-за попадания "объектов" в ЦОД в ОАЭ

Brent дорожает почти на 8%

Потребление газа в РФ в феврале обновило рекорд для этого месяца

Нефть и золото резко дорожают из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Saudi Aramco остановила работу НПЗ Ras Tanura после удара беспилотников

