В России число банкоматов с функцией выдачи наличных снизилось на 3%

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Количество банкоматов с функцией выдачи наличных на 1 января 2026 года составило 110,4 тысячи, что почти на 3% ниже показателя на начало прошлого года (113,8 тысячи), по данным Банка России.

Из них число устройств с рециркуляцией (использование банкнот, внесенных одним клиентом, для выдачи другим) по итогам прошлого года выросло до 90,7 тысячи штук против 85,3 тысячи на 1 января 2025 года.

Количество банкоматов только для выдачи на 1 января 2026 года снизилось до 14,7 тысячи с 22,3 тысячи годом ранее. Число устройств приема/выдача наличных сократилось до 5 тысяч с 6,2 тысячи на начало 2025 года.

Количество терминалов только по приему наличных денежных средств на начало года снизилось до 23 тысяч с 30,1 тысячи в начале января 2025 года.

Банк России ЦБ РФ
