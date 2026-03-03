Saudi Aramco изучает возможности увеличить поставки нефти через порт Янбу

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Saudi Aramco рассматривает возможность доставки бОльшего количества нефтяных грузов через порт Янбу, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В обычных условиях Саудовская Аравия перевозит больше нефти и конденсата через Ормузский пролив (соединяет Персидский и Оманский заливы), чем любая другая страна - около 40% от общего объема потоков нефти по маршруту. После начала ударов США и Израиля по Ирану Корпус стражей Исламской революции объявил о перекрытии Ормузского пролива.

Saudi Aramco управляет нефтепроводом "Восток-Запад" мощностью 5 млн б/с, который идет от нефтеперерабатывающего центра Абкайк недалеко от Персидского залива до порта Янбу. Aramco обратилась к некоторым клиентам в Азии с вопросом, могут ли они забирать нефтяные грузы из Янбу на побережье Красного моря в Саудовской Аравии. Один из источников агентства также сообщил, что с грузоотправителями связываются, чтобы узнать, готовы ли они изменить маршруты погрузки с Персидского залива на Янбу.

Ормузский пролив считается одним из важнейших морских торговых путей в мире и ключевым для транзита нефти. Примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа проходит через него. Если пролив будет закрыт для судов более чем на несколько дней, котировки Brent могут протестировать область $85-90 за баррель, полагают эксперты.