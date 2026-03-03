Поиск

Мерц посетовал на ущерб экономикам Германии и США из-за роста цен на энергоносители

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что удары США и Израиля по Ирану приводят к росту цен на нефть и газ, что плохо для экономик Германии и США, а потому он надеется на скорое завершение военных действий.

"Это, конечно же, наносит ущерб нашим экономикам. Это касается цен на нефть и цен на газ. Именно поэтому мы все надеемся, что эта война закончится как можно скорее", - заявил он в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом во вторник.

Мерц при этом выразил поддержку действиям США против Ирана и выразил надежду на то, что израильская и американская армии делают все необходимое, чтобы как можно скорее завершить конфликт.

Германия США Фридрих Мерц
