Группа "Аэрофлот" в IV кв. получила 2,8 млрд руб. скорректированного убытка

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Скорректированный убыток "Аэрофлота" по МСФО в IV квартале 2025 года составил 2,8 млрд руб. против 10,3 млрд руб. скорр. прибыли за тот же период 2024 года, сообщила компания.

За весь 2025 год группа получила 22,6 млрд руб. скорр. прибыли (-65%).

Опрошенные "Интерфаксом" аналитики инвесткомпаний прогнозировали квартальный результат в диапазоне от 4,5 млрд руб. скорр. убытка до 2,8 млрд руб. прибыли, а консенсус-прогноз по годовой прибыли составил 23,2 млрд руб. (-64%).

Квартальная скорр. EBITDA "Аэрофлота" снизилась почти на 60%, до 21,5 млрд руб. Аналитики были более оптимистичны: консенсус-прогноз был равен 41,5 млрд руб.

Выручка за IV квартал подросла на 2,5% г/г, до 225,8 млрд руб., что близко к консенсус-прогнозу, который предполагал 224,6 млрд руб. и рост на 2%.

Основные финансовые показатели

Млн руб., если не указано иное 4К 2025 4К 2024 Изм. 12М 2025 12М 2024 Изм. Выручка 225 778 220 228 2,5% 902 261 856 785 5,3% EBITDA* 22 760 46 547 -51,1% 253 650 214 075 18,5% Скорр. EBITDA* 21 502 53 336 -59,7% 185 036 237 593 -22,1% Рентабельность по скорр. EBITDA* 9,5% 24,2% -14,7 п.п. 20,5% 27,7% -7,2 п.п. Прибыль/убыток за период -1 700 -4 916 -65,4% 105 505 55 020 91,8% Скорректированная прибыль** -2 797 10 298 - 22 610 64 235 -64,8%

*Показатель EBITDA - прибыль от операционной деятельности до вычета амортизации, в 2024 году также до вычета таможенных пошлин. EBITDA скорректирована на эффект страхового урегулирования и на изменение прочих резервов, EBITDA за 4 квартал 2025 также скорректирована на курсовой эффект изменения резервов.

**Чистая прибыль за 12 месяцев и 4 квартал 2024 года скорректирована на курсовой эффект от аренды и эффект страхового урегулирования отношений с иностранными арендодателями. Чистая прибыль за 12 месяцев и 4 квартал 2025 года скорректирована на эффект страхового урегулирования отношений с иностранными лизингодателями, курсовой эффект, начисление резерва по финансовому активу, списание кредиторской задолженности, а также прочие резервы. Чистый убыток 4 квартала 2025 года также скорректирован на курсовой эффект изменения резервов.

Несмотря на рост выручки в прошлом году, группа столкнулась с рядом ожидаемых и новых вызовов в области расходов, отметил CFO "Аэрофлота" Андрей Чиханчин, слова которого приведены в пресс-релизе. Продолжили расти затраты на обслуживание пассажиров (в основном из-за повышения аэропортовых сборов), персонал (на фоне улучшений условий труда и повышений окладов), поддержание летной годности парка.

Затраты на керосин впервые за несколько лет стабилизировались, а стоимость топлива продемонстрировала небольшое снижение, отмечается в пресс-релизе. Однако укрепление рубля и другие макроэкономические факторы привели к значительному снижению топливного демпфера: группа получила всего 9,8 млрд руб. выплат против 44,6 млрд руб. годом ранее (снижение в 4,6 раза - ИФ). С учетом снижения выплат, которое было лишь частично компенсировано сокращением валютных расходов, затраты на керосин выросли.

Операционные расходы

Млн руб., если не указано иное 4К 2025 4К 2024 Изм. 12М 2025 12М 2024 Изм. Расходы на авиационное топливо 73 559 74 257 -0,9% 303 844 303 877 -0,0% Операционные расходы за искл. авиационного топлива, в том числе: 153 279 131 184 16,8% 560 319 492 156 13,8% Обслуживание воздушных судов и пассажиров* 45 538 43 481 4,7% 179 867 161 694 11,2% Амортизация 27 954 29 355 -4,8% 115 013 113 972 0,9% Расходы на оплату труда 41 946 24 952 68,1% 130 472 99 848 30,7% Техническое обслуживание воздушных судов 20 165 16 715 20,6% 67 954 57 097 19,0% Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы 6 452 5 163 25,0% 20 263 16 108 25,8% Другие расходы** 11 224 11 518 -2,6% 46 750 43 437 7,6% Операционные расходы за искл. прочих расходов/доходов 226 838 205 441 10,4% 864 163 796 033 8,6% Прочие операционные доходы/расходы, нетто 4 134 -2 287 - -100 540 -38 785 2,6х Операционные расходы итого 230 972 203 154 13,7% 763 623 757 248 0,8%

*Обслуживание воздушных судов в аэропортах и на трассе, расходы по обслуживанию пассажиров и расходы на продукты для производства бортового питания.

**Расходы от операций по соглашениям "код-шеринг", расходы по краткосрочной аренде и переменным арендным платежам, не включенным в обязательства по аренде, расходы на услуги связи и бронирования, расходы по страхованию и другие.

Чистый долг группы к концу 2025 года сократился на 10,5% относительно конца 2024-го, до 535,5 млрд руб. При этом объем кредитов и займов за год подскочил в 3 раза, до 182,4 млрд руб. Как поясняется в пресс-релизе, в составе показателя учитываются дисконтированные обязательства по обратной аренде десяти Boeing 777 в размере 15,7 млрд руб. Согласно отчету "Аэрофлота", в январе 2026 года группа получила кредит с плавающей ставкой на 10 млрд руб. до июля 2032 года.

Долговая нагрузка

Млн руб. 31.12.2025 31.12.2024 Изменение Кредиты и займы* 182 367 60 468 3,0х в т.ч. кредиты банков и облигации 167 014 44 693 3,7х Обязательства по аренде 426 422 642 541 -33,6% Пенсионные обязательства** 590 518 13,9% Общий долг 609 379 703 527 -13,4% Денежные средства и краткосрочные финансовые инвестиции 73 887 105 436 -29,9% Чистый долг 535 492 598 091 -10,5%

*В апреле 2023 года "Аэрофлот" провел сделка по продаже и обратной аренде десяти воздушных судов Boeing 777. Дисконтированные обязательства по обратной аренде воздушных судов в размере 15,7 млрд рублей на 31.12.2025 учитываются в составе кредитов и займов.

**С 2025 года помимо долгосрочных обязательств включают краткосрочные обязательства.

За 2025 год группа "Аэрофлот" перевезла 55,3 млн пассажиров, что соответствует уровню за предыдущий год (+0,1%). На внутренних линиях трафик составил почти 42 млн человек (-1,4%), на международных - 13,4 млн (+5,2%). Пассажирооборот увеличился на 3,4%, предельный - на 2,7%. Процент занятости кресел составил 90,2% (+0,6 п.п.).

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную компанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.