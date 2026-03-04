Поиск

Группа "Аэрофлот" в IV кв. получила 2,8 млрд руб. скорректированного убытка

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Скорректированный убыток "Аэрофлота" по МСФО в IV квартале 2025 года составил 2,8 млрд руб. против 10,3 млрд руб. скорр. прибыли за тот же период 2024 года, сообщила компания.

За весь 2025 год группа получила 22,6 млрд руб. скорр. прибыли (-65%).

Опрошенные "Интерфаксом" аналитики инвесткомпаний прогнозировали квартальный результат в диапазоне от 4,5 млрд руб. скорр. убытка до 2,8 млрд руб. прибыли, а консенсус-прогноз по годовой прибыли составил 23,2 млрд руб. (-64%).

Квартальная скорр. EBITDA "Аэрофлота" снизилась почти на 60%, до 21,5 млрд руб. Аналитики были более оптимистичны: консенсус-прогноз был равен 41,5 млрд руб.

Выручка за IV квартал подросла на 2,5% г/г, до 225,8 млрд руб., что близко к консенсус-прогнозу, который предполагал 224,6 млрд руб. и рост на 2%.

Основные финансовые показатели

Млн руб., если не указано иное4К 20254К 2024Изм.12М 202512М 2024Изм.
Выручка225 778220 2282,5%902 261856 7855,3%
EBITDA*22 76046 547-51,1%253 650214 07518,5%
Скорр. EBITDA*21 50253 336-59,7%185 036237 593-22,1%
Рентабельность по скорр. EBITDA*9,5%24,2%-14,7 п.п.20,5%27,7%-7,2 п.п.
Прибыль/убыток за период-1 700-4 916-65,4%105 50555 02091,8%
Скорректированная прибыль**-2 79710 298-22 61064 235-64,8%

*Показатель EBITDA - прибыль от операционной деятельности до вычета амортизации, в 2024 году также до вычета таможенных пошлин. EBITDA скорректирована на эффект страхового урегулирования и на изменение прочих резервов, EBITDA за 4 квартал 2025 также скорректирована на курсовой эффект изменения резервов.

**Чистая прибыль за 12 месяцев и 4 квартал 2024 года скорректирована на курсовой эффект от аренды и эффект страхового урегулирования отношений с иностранными арендодателями. Чистая прибыль за 12 месяцев и 4 квартал 2025 года скорректирована на эффект страхового урегулирования отношений с иностранными лизингодателями, курсовой эффект, начисление резерва по финансовому активу, списание кредиторской задолженности, а также прочие резервы. Чистый убыток 4 квартала 2025 года также скорректирован на курсовой эффект изменения резервов.

Несмотря на рост выручки в прошлом году, группа столкнулась с рядом ожидаемых и новых вызовов в области расходов, отметил CFO "Аэрофлота" Андрей Чиханчин, слова которого приведены в пресс-релизе. Продолжили расти затраты на обслуживание пассажиров (в основном из-за повышения аэропортовых сборов), персонал (на фоне улучшений условий труда и повышений окладов), поддержание летной годности парка.

Затраты на керосин впервые за несколько лет стабилизировались, а стоимость топлива продемонстрировала небольшое снижение, отмечается в пресс-релизе. Однако укрепление рубля и другие макроэкономические факторы привели к значительному снижению топливного демпфера: группа получила всего 9,8 млрд руб. выплат против 44,6 млрд руб. годом ранее (снижение в 4,6 раза - ИФ). С учетом снижения выплат, которое было лишь частично компенсировано сокращением валютных расходов, затраты на керосин выросли.

Операционные расходы

Млн руб., если не указано иное4К 20254К 2024Изм.12М 202512М 2024Изм.
Расходы на авиационное топливо73 55974 257-0,9%303 844303 877-0,0%
Операционные расходы за искл. авиационного топлива, в том числе:153 279131 18416,8%560 319492 15613,8%
Обслуживание воздушных судов и пассажиров*45 53843 4814,7%179 867161 69411,2%
Амортизация27 95429 355-4,8%115 013113 9720,9%
Расходы на оплату труда41 94624 95268,1%130 47299 84830,7%
Техническое обслуживание воздушных судов20 16516 71520,6%67 95457 09719,0%
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы6 4525 16325,0%20 26316 10825,8%
Другие расходы**11 22411 518-2,6%46 75043 4377,6%
Операционные расходы за искл. прочих расходов/доходов226 838205 44110,4%864 163796 0338,6%
Прочие операционные доходы/расходы, нетто4 134-2 287--100 540-38 7852,6х
Операционные расходы итого230 972203 15413,7%763 623757 2480,8%

*Обслуживание воздушных судов в аэропортах и на трассе, расходы по обслуживанию пассажиров и расходы на продукты для производства бортового питания.

**Расходы от операций по соглашениям "код-шеринг", расходы по краткосрочной аренде и переменным арендным платежам, не включенным в обязательства по аренде, расходы на услуги связи и бронирования, расходы по страхованию и другие.

Чистый долг группы к концу 2025 года сократился на 10,5% относительно конца 2024-го, до 535,5 млрд руб. При этом объем кредитов и займов за год подскочил в 3 раза, до 182,4 млрд руб. Как поясняется в пресс-релизе, в составе показателя учитываются дисконтированные обязательства по обратной аренде десяти Boeing 777 в размере 15,7 млрд руб. Согласно отчету "Аэрофлота", в январе 2026 года группа получила кредит с плавающей ставкой на 10 млрд руб. до июля 2032 года.

Долговая нагрузка

Млн руб.31.12.202531.12.2024Изменение
Кредиты и займы*182 36760 4683,0х
в т.ч. кредиты банков и облигации167 01444 6933,7х
Обязательства по аренде426 422642 541-33,6%
Пенсионные обязательства**59051813,9%
Общий долг609 379703 527-13,4%
Денежные средства и краткосрочные финансовые инвестиции73 887105 436-29,9%
Чистый долг535 492598 091-10,5%

*В апреле 2023 года "Аэрофлот" провел сделка по продаже и обратной аренде десяти воздушных судов Boeing 777. Дисконтированные обязательства по обратной аренде воздушных судов в размере 15,7 млрд рублей на 31.12.2025 учитываются в составе кредитов и займов.

**С 2025 года помимо долгосрочных обязательств включают краткосрочные обязательства.

За 2025 год группа "Аэрофлот" перевезла 55,3 млн пассажиров, что соответствует уровню за предыдущий год (+0,1%). На внутренних линиях трафик составил почти 42 млн человек (-1,4%), на международных - 13,4 млн (+5,2%). Пассажирооборот увеличился на 3,4%, предельный - на 2,7%. Процент занятости кресел составил 90,2% (+0,6 п.п.).

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную компанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.

