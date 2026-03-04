Индексы МосБиржи и РТС незначительно изменились в начале основных торгов

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже в среду демонстрирует смешанную динамику цен blue chips – продажи бумаг из-за паузы в переговорах по украинскому урегулированию и снижения мировых фондовых площадок сдерживаются ростом сырьевых рынков (дорожают металлы, нефть Brent торгуется у $84 за баррель) на фоне эскалации вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов изменились менее чем на 0,1%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2823,91 пункта (-0,04%), индекс РТС - 1146,24 пункта (-0,04%); просели акции "Татнефти" (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,8%), но подросли бумаги "Хэдхантера" (+1,2%), "ФосАгро" (+1,1%), "Яндекса" (+0,9%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 4 марта, составляет 77,6093 руб. (+43,59 копейки).

Скорректированный убыток группы "Аэрофлот" в IV квартале 2025 года по МСФО составил 2,8 млрд руб. против 10,3 млрд руб. скорр. прибыли за тот же период 2024 года, сообщила компания. Аналитики инвесткомпаний прогнозировали от 4,5 млрд руб. скорр. убытка до 2,8 млрд руб. прибыли.

Квартальная выручка подросла на 2,5% г/г, до 225,8 млрд руб., что близко к консенсус-прогнозу "Интерфакса", который предполагал 224,6 млрд руб. и рост на 2%. Чистый долг группы к концу 2025 года сократился на 10,5% относительно конца 2024-го, до 535,5 млрд руб.

Подешевели также акции "Роснефти" (-0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,7%), бумаги "Интер РАО" (-0,7%), "НЛМК" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Газпрома" (-0,1%), ВТБ (-0,1%).

Подорожали акции "МТС" (+0,6%), "ММК" (+0,5%), "Группы компаний ПИК" (+0,4%), "Т-Технологии" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Полюса" (+0,3%), "ВК" (+0,3%), Сбербанка (+0,2% и +0,1% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "Русала" (+0,2%).

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что урегулирование украинского конфликта остается одним из его важных приоритетов. "Что касается конфликта России и Украины и того, где он находится в списке моих приоритетов, то этот вопрос находится очень высоко в этом списке", - сказал американский лидер в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Президент США выразил надежду, что урегулирование будет достигнуто. "Иногда я виню одну сторону (в отсутствии урегулирования - ИФ), иногда - другую", - добавил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что ясности по срокам и месту очередных переговоров между Россией, США и Украиной по мирному урегулированию пока нет, но вряд ли в настоящее время в качестве площадки для них можно рассматривать Абу-Даби. "Пока никакой ясности по срокам и месту нет. Как только она появится, мы вас проинформируем", - сказал он журналистам.

По словам Пескова, Кремль пока не видит сигналов об изменении позиции США на переговорах по украинскому урегулированию в связи с началом военных действий на Ближнем Востоке. "Мы посмотрим, время покажет. Пока никаких индикаций на этот счет нет", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, не влияет ли на позицию американцев их вовлеченность в военные действия против Ирана.

Комментарии аналитиков

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова полагает, что индекс МосБиржи удержится в зоне 2800-2900 пунктов.

Инвесторы предпочитают выборочно фиксировать прибыль после роста – сказывается локальная перегретость бумаг и неясные перспективы возобновления трехсторонних переговоров в рамках урегулирования украинского конфликта.

"Рассчитываем, что индекс МосБиржи удержится в зоне 2800-2900 пунктов, но отмечаем, что при отсутствии новых позитивных вводных есть риски теста нижней границы диапазона. В фокусе в среду финансовые результаты "Аэрофлота" за 2025 год, которые выглядят невыразительными ввиду повышенного давления расходов на прибыль", - отмечает аналитик.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Игоря Соколова, ситуация с акциями нефтяных компаний неоднозначная. С одной стороны, СМИ сообщают о тысячах судов, которые не могут пройти через Ормузский пролив. Это означает срыв логистики углеводородов, который не будет восстановлен как минимум в течение недель. Так что дефицит нефти и газа в мире обещает лишь нарастать. В такой ситуации продавать акции нефтянки не рационально. С другой стороны, многие бумаги за пару дней прибавили более 10%, и покупать их страшно.

Нелогичным выглядит и резкое падение золота накануне, которое потащило вниз акции золотодобытчиков. Геополитическая ситуация на Ближнем Востоке пока не думает улучшаться, рост цен на углеводороды вызовет ускорение мировой инфляции, а это сильный драйвер роста драгметаллов. К тому же абсолютно непредсказуемо, что в следующий раз можно ожидать от Трампа. Поэтому золото стоит продолжать держать в портфелях и докупать его на просадках.

"Возможно, сегодняшний день будет определяющим для рынка акций с точки зрения технической картины. На минувших выходных состоялся пробой сильной зоны сопротивления 2780-2820 пунктов, а теперь индекс МосБиржи тестирует сверху вниз верхнюю границу этой бывшей преграды. В условиях сохранения поддержки со стороны нефти было бы логичным увидеть отскок рынка вверх и поход на 2900 пунктов. Это высоковероятный, но не обязательный сценарий", - считает Соколов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС в рамках снятия краткосрочной перекупленности опустились ниже локальных поддержек 2830 пунктов и 1150 пунктов соответственно. Оптимизма в нефтегазовых акциях не хватило для развития повышения, а негативное влияние на настроения оказала нисходящая коррекция цен на металлы. Напряженность на Ближнем Востоке при этом переключила внимание общественности с украинского конфликта, что на время уводит геополитический драйвер российского рынка на второй план.

Мировые рынки акций

В США индексы акций накануне снизились на 0,8-1% во главе с Nasdaq из-за отсутствия признаков деэскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Между тем Израиль начал новую волну ударов по целям в Иране, а Тегеран сообщил об ударах по военным целям в Тель-Авиве.

Инвесторы обеспокоены неопределенностью относительно того, как долго может продлиться конфликт, начавшийся с удара США и Израиля по Ирану, поскольку перспектив завершения боевых действий пока не видно. Расширяющийся конфликт вызывает перебои в мировой торговле, что может подстегнуть инфляцию и привести к ухудшению ситуации в глобальной экономике, отмечают эксперты.

Исходя из котировок фьючерсов на размер базовой процентной ставки Федеральной резервной системы, трейдеры оценивают более чем в 95% вероятность ее сохранения на прежнем уровне по итогам заседания, которое завершится 18 марта, по данным CME FedWatch. При этом шанс на то, что ставка не изменится в июне, вырос до 56% с менее 50% несколько дней назад, сообщает агентство Reuters.

В Азии в среду также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 3,6%, австралийский индекс ASX Australia - на 1,9%, южнокорейский Kospi рухнул на 12,1%, китайский Shanghai Composite просел на 1%, гонконгский Hang Seng теряет 2,7%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,4-0,7%).

Экономика Австралии в IV квартале 2025 года выросла на 0,8% относительно предыдущих трех месяцев и на 2,6% в годовом выражении, по данным Австралийского бюро статистики. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 0,6% и 2,2% соответственно. ВВП страны растет семнадцатый квартал подряд.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в феврале снизился до минимальных с октября 2025 года 49 пунктов по сравнению с 49,3 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление страны. Аналитики в среднем прогнозировали снижение индекса до 49,1 пункта, по данным Trading Economics.

Показатель, оценивающий оптимизм в промышленности на ближайшее будущее, увеличился до 53,2 пункта с минимальных за полгода 52,6 пункта. Сводный PMI сократился до минимальных с декабря 2022 года 49,5 пункта с 49,8 пункта в январе.

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены растут на фоне эскалации ближневосточного конфликта, однако темпы подъема замедлились после обещаний Трампа "обеспечить беспрепятственную поставку энергоресурсов всему миру" (во вторник фьючерс на Brent локально превышал $85 за баррель).

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в среду составила $83,93 за баррель (+3,1% и +4,7% во вторник), апрельская цена фьючерса на WTI - $76,72 за баррель (+2,9% и +4,7% накануне).

С начала этой недели Brent прибавила более 12%, WTI - более 11%.

США и Израиль начали военные действия против Ирана в минувшую субботу. Тегеран нанес ответные удары по Израилю и ряду стран Персидского залива. Конфликт продолжает разрастаться - Израиль атаковал Ливан, а Иран нанес удары по соседним странам и по танкерам в Ормузском проливе, через который проходит около 20% мировых нефтяных потоков.

Трамп заявил во вторник, что ВМС США будут готовы сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив, если в этом будет необходимость. Ранее Иран заявил, что обеспечит полную остановку движения нефтяных танкеров через эту артерию в ответ на удары по стране со стороны Израиля и США.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что полностью контролирует Ормузский пролив, и что любые суда, пытающиеся пройти через него, рискуют быть поражены ракетами или беспилотниками. "В настоящее время Ормузский пролив находится под полным контролем ВМС Исламской республики", - говорится в заявлении представителя ВМС КСИР Мохаммеда Акбарзаде, опубликованном информационным агентством Fars.

Накануне агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Ирак прекратил экспорт нефти из Курдистана в порт Джейхан в Турции. По информации агентства, транспортировка около 200 тыс. баррелей нефти в сутки была приостановлена после того, как производители сократили добычу в качестве меры предосторожности из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные в ночь на среду, показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 5,6 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране выйдут в среду в 18:30 МСК.