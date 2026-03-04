Рубль немного опустился в паре с юанем несмотря на продолжающийся рост нефти

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Китайский юань слегка поднимается на Московской бирже при открытии торгов в среду. Рубль незначительно слабеет несмотря на рост нефти. Участники рынка находятся в ожидании новостей об ужесточении параметров бюджетного правила.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,176 руб. (+0,8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,5 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Курс валютной пары юань/рубль, скорее всего, продолжит движение в диапазоне 11-11,5 руб. за юань, при этом национальная валюта попытается продолжить волну восстановления, чему будут способствовать улучшение перспектив сбыта российского сырья на фоне роста цен на нефть, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

Аналитик полагает, что к концу марта возможен откат китайской валюты к поддержке на уровне 11 руб. за юань на фоне повышенного предложения валюты со стороны экспортеров - объем налоговых сборов со стороны крупных нефтегазовых компаний в марте может в 1,6 раза превысить показатели января-февраля.

Цены на нефть продолжают подниматься в среду на фоне эскалации ближневосточного конфликта, однако темпы роста замедлились, после того как президент США Дональд Трамп пообещал "обеспечить беспрепятственную поставку энергоресурсов всему миру".

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:10 по московскому времени составляет $84,01 за баррель, что на 3,22% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 2,92%, до $76,73 за баррель.

Во вторник оба контракта подорожали по 4,7%, с начала этой недели Brent прибавила 12%, WTI - 11%.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные в ночь на среду, показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 5,6 млн баррелей. Официальные данные о запасах энергоносителей в стране будут обнародованы министерством энергетики США позднее в среду.