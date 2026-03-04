Поиск

Суд признал недействительной сделку на $11 млн между "Домодедово" и иностранным судовладельцем

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Калининградской области полностью удовлетворил иск МКООО "Эрпорт менеджмент компани лимитед" (ЭМКЛ, холдинговая компания аэропорта Домодедово), которая требовала признать недействительным договор с компанией Tarcona marine S.A. и взыскать с нее $10,8 млн.

"Иск удовлетворить полностью", - сказано в материалах судебной картотеки по итогам заседания, которое прошло в среду. Подробности принятого решения пока не опубликованы.

Заявлении ЭМКЛ было зарегистрировано в конце июля. В октябре суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры РФ о вступлении в дело в качестве заинтересованного лица.

В материалах дела не уточняется суть оспариваемой сделки, а также род деятельности Tarcona marine - там лишь указано, что она зарегистрирована на Британских Виргинских островах. В издании Dominican Today в апреле 2022 года эта компания обозначалась как владелец яхты Flying Fox. Издание Forbes несколько лет назад связывало Flying Fox с бывшим бенефициаром Домодедово Дмитрием Каменщиком (в пресс-службе аэропорта это не комментировали).

Каменщик контролировал "Домодедово" до июня прошлого года. По решению Арбитражного суда Московской области аэропорт был взыскан в доход государства. Иск с такими требованиями подавала Генпрокуратура: в нем утверждалось, что Каменщик и второй предполагаемый бенефициар аэропорта Валерий Коган, будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства РФ распоряжались активами стратегического предприятия и выводили его прибыль за границу. В конце января состоялись приватизационные торги по продаже группы "Домодедово", их выиграла структура аэропорта "Шереметьево" - ООО "Перспектива". Стоимость сделки составила более 66,1 млрд руб.

На рассмотрении судов в настоящее время находятся несколько исков от структур "Домодедово", по которым оспариваются сделки, совершенные при прежних владельцах.

