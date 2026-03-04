Поиск

Новак заявил о готовности РФ увеличить поставки нефти в Китай и Индию

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Россия готова удовлетворить дополнительный спрос на нефть со стороны Китая и Индии, если он возникнет, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Всегда готовы", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли РФ увеличивать поставки нефти в КНР и Индию на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

"Наша нефть востребована. Будут покупать - будем продавать", - подчеркнул вице-премьер.

Накануне Новак уже комментировал ситуацию с закупками российской нефти Индией, которая ранее, по уверениям администрации США, обещала сократить их. "Мы видим заявления индийских политиков о том, что опять повышенный интерес в Индии к нашей нефти, на переработку в текущих условиях", - заявил он в интервью Первому каналу.

После начала ударов США и Израиля по Ирану КСИР объявил о перекрытии Ормузского пролива, соединяющего Персидский и Оманский заливы. Ормузский пролив считается одним из важнейших морских торговых путей в мире и ключевым для транзита нефти. Примерно пятая часть мировых поставок нефти проходит через него. Основные ее покупатели - азиатские страны.

Саудовская Аравия - крупнейший производитель нефти среди стран Персидского залива - начала поиск альтернативных путей доставки бОльшего количества нефтяных грузов. В частности, страна изучает возможность наращивания поставок через порт Янбу на Красном море, сообщил ранее Bloomberg. Компания располагает нефтепроводом, позволяющим транспортировать нефть в объеме порядка 5 млн баррелей в сутки с месторождений на востоке страны к побережью Красного моря на западе. По словам источников агентства, Aramco выясняет у азиатских клиентов, готовы ли они забирать нефть из Янбу.

