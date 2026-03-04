Банк России 20 марта рассмотрит изменение параметров бюджетного правила

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле без корректировки расходов приведет к росту государственных заимствований, что потребует более медленного снижения ключевой ставки, при сокращении расходов реакции денежно-кредитной политики не понадобится, сообщил Банк России.

ЦБ рассмотрит 20 марта изменение параметров бюджетного правила, на заседании совета директоров по ставке.

"Если изменение параметров бюджетного правила, в частности снижение базовой цены, не сопровождается корректировкой расходов, а приводит лишь к увеличению заимствований, то это при прочих равных требует более сдержанного роста кредита экономике, то есть более медленного снижения ключевой ставки, более жесткой ДКП", - сообщили журналистам в пресс-службе ЦБ.

Сокращение расходов, сопровождающее снижение базовой цены, повышает устойчивость государственных финансов в долгосрочной перспективе, "что при прочих равных способствует снижению премии за риск и не требует реакции ДКП", отмечает регулятор.

"Решения по ключевой ставке будут определяться необходимостью обеспечить замедление текущего роста цен к 4% в годовом выражении во второй половине 2026 года и сохранение ее на этом уровне в дальнейшем, исходя из всей совокупности факторов и поступающих данных. Обусловливать решения исключительно параметрами бюджетного правила неуместно. Но это важная составляющая предпосылок, которая будет детально рассмотрена советом директоров на очередном заседании по ставке", - заявил ЦБ.

Регулятор отмечает, что полностью оценить влияние изменения параметров бюджетного правила на ДКП можно будет только после их объявления и итогового утверждения.

О планируемой корректировке параметров бюджетного правила из-за снижения доли нефтегазовых доходов в структуре доходов бюджета заявил на прошлой неделе глава Минфина Антон Силуанов. "В текущем году, мы видим, необходимо это достаточно оперативно делать, и на предстоящий трехлетний период. Такие решения, думаю, что мы рассмотрим и примем достаточно быстро", - сказал он, не уточнив параметры планируемого ужесточения бюджетного правила.

Из-за запланированных изменений Минфин решил не проводить в марте операции с иностранной валютой в рамках бюджетного правила. При возобновлении операций ведомство пообещало уточнить объем отложенных операций с учетом новых параметров базовой цены на нефть.

В 2025 году было принято решение о постепенном - с шагом в $1 в год - снижении цены отсечения в бюджетном правиле, с $60 до $55 за баррель к 2030 году.

В России в 2018 году вступило в силу новое бюджетное правило, которое предполагало слияние Резервного фонда и Фонда национального благосостояния в один фонд, а также установление базовой цены на нефть на уровне $40 за баррель с ежегодной индексацией на 2%. В 2023 году после приостановки в 2022 году действия правила на фоне санкций вместо цены отсечения был введен фиксированный размер базовых нефтегазовых доходов (8 трлн рублей с индексацией на 2% с 2025г). Через год министерство предложило все-таки вернуться к базовой цене. Текущая конфигурация бюджетного правила, введенная с 2024 года, устанавливала базовую цену на нефть на уровне $60 за баррель (с ее индексацией на 2% начиная с 2027 года).