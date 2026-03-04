Поиск

Банк России 20 марта рассмотрит изменение параметров бюджетного правила

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле без корректировки расходов приведет к росту государственных заимствований, что потребует более медленного снижения ключевой ставки, при сокращении расходов реакции денежно-кредитной политики не понадобится, сообщил Банк России.

ЦБ рассмотрит 20 марта изменение параметров бюджетного правила, на заседании совета директоров по ставке.

"Если изменение параметров бюджетного правила, в частности снижение базовой цены, не сопровождается корректировкой расходов, а приводит лишь к увеличению заимствований, то это при прочих равных требует более сдержанного роста кредита экономике, то есть более медленного снижения ключевой ставки, более жесткой ДКП", - сообщили журналистам в пресс-службе ЦБ.

Сокращение расходов, сопровождающее снижение базовой цены, повышает устойчивость государственных финансов в долгосрочной перспективе, "что при прочих равных способствует снижению премии за риск и не требует реакции ДКП", отмечает регулятор.

"Решения по ключевой ставке будут определяться необходимостью обеспечить замедление текущего роста цен к 4% в годовом выражении во второй половине 2026 года и сохранение ее на этом уровне в дальнейшем, исходя из всей совокупности факторов и поступающих данных. Обусловливать решения исключительно параметрами бюджетного правила неуместно. Но это важная составляющая предпосылок, которая будет детально рассмотрена советом директоров на очередном заседании по ставке", - заявил ЦБ.

Регулятор отмечает, что полностью оценить влияние изменения параметров бюджетного правила на ДКП можно будет только после их объявления и итогового утверждения.

О планируемой корректировке параметров бюджетного правила из-за снижения доли нефтегазовых доходов в структуре доходов бюджета заявил на прошлой неделе глава Минфина Антон Силуанов. "В текущем году, мы видим, необходимо это достаточно оперативно делать, и на предстоящий трехлетний период. Такие решения, думаю, что мы рассмотрим и примем достаточно быстро", - сказал он, не уточнив параметры планируемого ужесточения бюджетного правила.

Из-за запланированных изменений Минфин решил не проводить в марте операции с иностранной валютой в рамках бюджетного правила. При возобновлении операций ведомство пообещало уточнить объем отложенных операций с учетом новых параметров базовой цены на нефть.

В 2025 году было принято решение о постепенном - с шагом в $1 в год - снижении цены отсечения в бюджетном правиле, с $60 до $55 за баррель к 2030 году.

В России в 2018 году вступило в силу новое бюджетное правило, которое предполагало слияние Резервного фонда и Фонда национального благосостояния в один фонд, а также установление базовой цены на нефть на уровне $40 за баррель с ежегодной индексацией на 2%. В 2023 году после приостановки в 2022 году действия правила на фоне санкций вместо цены отсечения был введен фиксированный размер базовых нефтегазовых доходов (8 трлн рублей с индексацией на 2% с 2025г). Через год министерство предложило все-таки вернуться к базовой цене. Текущая конфигурация бюджетного правила, введенная с 2024 года, устанавливала базовую цену на нефть на уровне $60 за баррель (с ее индексацией на 2% начиная с 2027 года).

Банк России ЦБ РФ Антон Силуанов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цены на алюминий превысили $3400 за тонну впервые с апреля 2022 года

 Цены на алюминий превысили $3400 за тонну впервые с апреля 2022 года

QatarEnergy объявила форс-мажор по поставкам сжиженного природного газа

Goldman ждет подорожания нефти до $100 при долгом перекрытии Ормузского пролива

Brent торгуется у $82,54 за баррель

Минфин решил не проводить операций по покупке/продаже валюты и золота в марте

 Минфин решил не проводить операций по покупке/продаже валюты и золота в марте

Нефтехранилища Саудовской Аравии быстро заполняются из-за блокировки Ормузского пролива

 Нефтехранилища Саудовской Аравии быстро заполняются из-за блокировки Ормузского пролива

Венесуэльская PDVSA подписала контракты на поставки нефти в США

Индекс PMI сферы услуг РФ в феврале опустился до 51,3 пункта

ВМС США будут сопровождать танкеры через Ормузский пролив в случае необходимости

Нефть Brent подорожала почти на 8%, до $83,87 за баррель

 Нефть Brent подорожала почти на 8%, до $83,87 за баррель
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 352 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8570 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });