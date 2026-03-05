Индексы МосБиржи и РТС подросли на 0,2% в начале основных торгов

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже в четверг подрос вслед за мировыми фондовыми и сырьевыми площадками (дорожают металлы, фьючерс на нефть Brent превысил $83 за баррель), а также на фоне данных Росстата о дальнейшем замедлении инфляции в России; сдерживающим покупателей фактором останется неопределенность со сроками дальнейших трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,2%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2813,93 пункта (+0,2%), индекс РТС – 1139,38 пункта (+0,2%); лидируют в росте на фоне неплохого квартального отчета акции "МТС" (+1,1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 марта, составляет 77,8009 руб. (+19,16 копейки).

