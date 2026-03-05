МТС увеличила квартальную выручку и OIBDA выше прогнозов

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Группа МТС в IV квартале 2025 года получила выручку в 222,5 млрд рублей, что на 16,4% больше, чем годом ранее, сообщила группа.

OIBDA выросла на 18,9% - до 71,8 млрд рублей. Рентабельность OIBDA составила 32,3% против 31,6% годом ранее.

Результаты ПАО "МТС" оказались выше консенсус-прогноза "Интерфакса". Ранее опрошенные аналитики ожидали выручку на уровне 220,3 млрд рублей, а OIBDA в 71,5 млрд рублей.

Драйвером роста выручки выступил телеком-сегмент наряду с сегментами рекламы, медиа и финтеха. Динамику OIBDA поддержали оптимизация операционных расходов, доходы от услуг связи, рекламного и медиа-направлений.

Так, выручка от телеком-услуг увеличилась в отчетном квартале на 12,3% - до 135 млрд рублей. Эффект на показатель оказал рост доходов мобильного и фиксированного бизнеса в B2C на 7,5%, доходов от базовых и цифровых услуг в B2B/G на 12,8%, доходов межоператорского бизнеса на 33,4%.

Количество мобильных абонентов увеличилось на 1 млн год к году и составило 83,4 млн.

Совокупная выручка от нетелеком-бизнесов показала рост на 23,3% в годовом исчислении - до 95,2 млрд рублей.

В частности, рекламное направление обеспечило доход на 26,4% больше - 21,6 млрд рублей.

Финтех принес группе 47,5 млрд рублей выручки - динамика показателя составила 37,9% на фоне высокой ключевой ставки и роста доходов от портфеля ценных бумаг.

Рост выручки медиахолдинга составил 19,3% - до 8,5 млрд рублей. Драйвером стало увеличение доходов от ОТТ и ТВ-сервисов, а также проведения концертов.

IT-вертикаль МТС Web Services нарастила выручку на 5,8%, до 19,5 млрд рублей.

Розничный бизнес МТС продемонстрировал сокращение выручки на 27,4% в связи с охлаждением рынка - до 14,4 млрд рублей.

Чистая прибыль МТС в отчетном квартале достигла 21,5 млрд рублей против 1,4 млрд рублей за IV квартал 2024 года - на фоне роста OIBDA и "положительного результата по финансовым инструментам".

При этом CAPEX группы снизился на 31% - до 26,4 млрд рублей, а чистый долг - на 4%, до 458,3 млрд рублей (общий долг составил на конец IV квартала 2025 года 713,8 млрд рублей).

Соотношение чистый долг/LTM OIBDA составило 1,6 против 1,9 за IV квартал 2024 года.

FCF (без учета МТС-банка и прибыли от продажи бизнеса в Армении) по итогам 2025 года снизился до 10 млрд рублей против 14 млрд рублей за 2024 год - на фоне роста процентных расходов и налоговых отчислений.