Глава МВФ назвала войну на Ближнем Востоке испытанием мировой экономики на прочность

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Война на Ближнем Востоке станет испытанием на прочность для мировой экономики, потрясения разных форм и масштаба продолжат возникать, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на конференции "Азия в 2050 году" в Бангкоке.

"Сейчас время более частых, более неожиданных потрясений, - отметила она. - В большинстве случаев мы не можем предсказать их точный характер. Но во всех случаях мы можем приложить усилия, чтобы подготовиться к ним".

МВФ пристально следит за ближневосточным конфликтом и обеспокоен тем, что региональный кризис причиняет людям страдания и уносит жизни, сказала Георгиева. По ее словам, организация отразит свои наблюдения в апрельском прогнозе для мировой экономики.

Если конфликт затянется, это может повлиять на стоимость энергоносителей, настроения участников рынков, экономический рост и инфляцию, "возложив новые требования на плечи ответственных за формирование политики повсюду", полагает Георгиева.

"Чем быстрее эта беда закончится, тем будет лучше для всего мира", - констатировала глава МВФ.