Поиск

Глава МВФ назвала войну на Ближнем Востоке испытанием мировой экономики на прочность

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Война на Ближнем Востоке станет испытанием на прочность для мировой экономики, потрясения разных форм и масштаба продолжат возникать, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на конференции "Азия в 2050 году" в Бангкоке.

"Сейчас время более частых, более неожиданных потрясений, - отметила она. - В большинстве случаев мы не можем предсказать их точный характер. Но во всех случаях мы можем приложить усилия, чтобы подготовиться к ним".

МВФ пристально следит за ближневосточным конфликтом и обеспокоен тем, что региональный кризис причиняет людям страдания и уносит жизни, сказала Георгиева. По ее словам, организация отразит свои наблюдения в апрельском прогнозе для мировой экономики.

Если конфликт затянется, это может повлиять на стоимость энергоносителей, настроения участников рынков, экономический рост и инфляцию, "возложив новые требования на плечи ответственных за формирование политики повсюду", полагает Георгиева.

"Чем быстрее эта беда закончится, тем будет лучше для всего мира", - констатировала глава МВФ.

Хроника 28 февраля – 05 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
МВФ Кристалина Георгиева Ближний Восток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нефтегазовые доходы бюджета в феврале составили 432,3 млрд рублей

Объем торгов золотом на Мосбирже в феврале вырос в 4 раза до 43,4 т

 Объем торгов золотом на Мосбирже в феврале вырос в 4 раза до 43,4 т

Продлены полномочия "Молдовагаза" по поставке газа в Приднестровье

 Продлены полномочия "Молдовагаза" по поставке газа в Приднестровье

Brent подорожала на 3,26% до $84,05 за баррель

 Brent подорожала на 3,26% до $84,05 за баррель

Президент России допустил скорое прекращение поставок газа в Европу

 Президент России допустил скорое прекращение поставок газа в Европу

Минпромторг обновил перечень допускаемых в такси автомобилей

Страховка для следующих через Ормузский пролив судов подорожала в 12 раз

Венгрия попросила у России гарантий поставок нефти и газа

Минэкономразвития сообщило о снижении ВВП в январе на 2,1% в годовом выражении

В России инфляция с 25 февраля по 2 марта составила 0,08%
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 392 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8574 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 143 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });