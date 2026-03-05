Поиск

ВМС США начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив, когда позволит обстановка

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Министр энергетики США Крис Райт заявил, что, как только это позволит оперативная обстановка, американские ВМС могут начать сопровождать коммерческие суда при проходе через Ормузский пролив.

"Нет, пока нет. Мы будем это делать, как только сможем. Прямо сейчас наши ВМС и, разумеется, наши военные, сосредоточены на других вещах, а именно разоружении иранского режима", - сказал Райт в ответ на вопрос Fox News о возможности сопровождения идущих через Ормузский пролив танкеров кораблями ВМС США.

В миреИран заявил о полном контроле над Ормузским проливомИран заявил о полном контроле над Ормузским проливомЧитать подробнее

Ранее в среду иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что полностью контролирует Ормузский пролив, а любые суда, пытающиеся пройти через него, рискуют быть поражены ракетами или беспилотниками.

С воскресенья в Ормузском проливе и прилегающих водах было атаковано несколько танкеров. Некоторые суда сообщали о получении радиопредупреждений с требованиями не приближаться к проливу.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что при необходимости ВМС США будут сопровождать танкеры через Ормузский пролив.

Ормузский пролив считается одним из важнейших морских торговых путей в мире и ключевым для транзита нефти. Примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа проходит через него.

